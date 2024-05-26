 

Конгрессмен США – Байдены постоянно нарушают закон, пользуясь юридическими лазейками

26.05.2024, 13:25, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Глава комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер рассказал в интервью Fox Business о готовящемся законопроекте, который заставит президентов и членов их семей раскрывать информацию о своих финансах. По словам конгрессмена, «ни для кого не секрет», чья семья послужила причиной для рассмотрения проекта. Закон, запрещающий торговлю влиянием, в том числе позволит отслеживать подозрительные переводы на банковские счета семьи президента.

Вы представляете новый законопроект, который заставит президентов и близких членов их семей раскрывать информацию о своих финансах. Конгрессмен, вы ведь всё это затеяли из-за семьи Байденов, не так ли?

ДЖЕЙМС КОМЕР, конгрессмен США, глава комитета по надзору палаты представителей: Это касается каждого президента, но я думаю, что ни для кого не секрет, что Байдены стали постоянными нарушителями закона, пользующимися лазейками в президентских ограничительных законах. Это ограничительное законодательство касается не только президента и вице-президента, но и их ближайших родственников, родственников со стороны супругов и детей. 

Мы должны знать о конфликтах интересов. Мы должны знать, не осуществляют ли наши соперники по всему миру таинственные переводы на банковские счета членов семьи нашего президента и вице-президента. С этим, мне кажется, согласится каждый американец. И это касается любого президента, будь он республиканцем или демократом. 

Я думаю, что общественность поддерживает этот шаг. Как мы и говорили, одним из главных итогов разработки законопроекта, который бы ограничил торговлю влиянием Байдена, должен стать закон, запрещающий торговлю влиянем и в будущем.

Конгрессмен Джеймс Комер, большое спасибо, что присоединились к нам сегодня. Это всегда очень ценно для нас. Спасибо, сэр.

Дата выхода в эфир 24 мая 2024 года.


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