В США создан уникальный робот-скалолаз

Исследователи из Университета Карнеги-Меллон в США представили инновационного робота-скалолаза LORIS, который отличается от существующих аналогов. Названный в честь семейства лориевых и аббревиатуры Lightweight Observation Robot for Irregular Slopes, он оснащен четырьмя ногами с микроспинными захватами. Эти захваты состоят из множества мелких острых крючков, позволяющих роботу справляться с шероховатыми поверхностями, такими как кирпичные или каменные стены.

В отличие от других роботов с микроспинными захватами, LORIS использует активный захват с электроприводами, погружающими кольца крючков в поверхность. Это обеспечивает моторизованный захват, работающий в любом направлении, и позволяет реализовать различные стратегии подъема.

Каждая нога робота имеет разветвленный микроспинный захват, соединенный с ногой пассивным лучезапястным суставом, что обеспечивает легкость движения и снижает вес робота.