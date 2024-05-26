 

США впервые за несколько лет не участвуют в параде на День независимости Грузии

26.05.2024, 11:43, Разное
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В этом году военные США впервые за несколько лет не присутствуют на параде в честь Дня независимости Грузии в Тбилиси, который транслируют местные телеканалы.

В прошлом году американские военные участвовали в параде и присутствовали на церемонии присяги новобранцев. В этом же году парад проходит исключительно с участием грузинских подразделений.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявлял о намерении пересмотреть двустороннее сотрудничество с Грузией в связи с принятием закона об иноагентах. Он выразил надежду, что Грузия пересмотрит свое решение по этому законопроекту.

Грузинский парламент принял закон об иноагентах 14 мая. Закон “О прозрачности иностранного влияния” поддержали 84 депутата, против выступили 30. После этого в Тбилиси прошли акции протеста против принятия закона.

18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый парламентом закон об иностранных агентах.


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