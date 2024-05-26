Билл Гейтс планирует новую пандемию с участием комаров

Слухи касательно Билла Гейтса и его возможного участия в пандемии начинают обрастать деталями. По неподтвержденной информации, бизнесмен планирует распространить вирус под названием SEERS, используя комаров в качестве носителей.

Известно, что Гейтс уже проводит эксперименты с этими насекомыми, и передача вируса через укус комара считается наиболее вероятным сценарием. Однако, хотя SEERS принадлежит к классу энтеровирусов, его обычно передают через контакт с больными людьми, а также через загрязненную воду и пищу. Пока нет достаточных доказательств того, что комары могут передавать энтеровирусы.

Согласно сообщениям СМИ, операция по распространению вируса планируется на 2025 год. Стоимость одного заражения человека комаром составляет всего 1,33 доллара, что является частью предполагаемого плана. Однако важно помнить о необходимости критического взгляда на информацию из сети.

Также следует отметить, что новый вариант коронавируса под названием FLiRT, по данным ИА Кулик, не считается опасным для здоровья.