 

Букмекеры назвали Кончиту Вурст главным претендентом на пост председателя Еврокомиссии

26.05.2024, 11:33, Разное
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Депутат Европарламента от Австрии, трансгендер Кончита Вурст считается букмекерами фаворитом в борьбе за должность главы Еврокомисии, сообщает EU Observer.

Известная ранее как победитель песенного конкурса «Евровидение» Вурст, ошибочно пребывавшая в теле Томаса Нойвирта, после завершения творческой карьеры сделала операцию по смене пола и избралась в Европарламент от наиболее многочисленной Европейской народной партии, а через год австрийские коллеги избрали её лидером фракции. Сегодня, по прогнозам социологов, Вурст уверенно пройдёт в Европарламент и снова возглавит фракцию.

– Гендерная идентичность Вурст соответствует духу времени, а её фигура считается компромиссной. Это поможет ей заручиться ей поддержкой большинства еврокомиссаров, тем более, что фон дер Ляйен уже всем надоела, – пояснил социолог Фабрис Моро.

В случае избрания Вурст станет первым трансгендером, возглавившим Еврокомиссию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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