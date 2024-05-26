 

Лишь предлог для вмешательств — обозреватель American Conservative о «глобальной борьбе за демократию»

26.05.2024, 10:20, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Ради собственной выгоды западные политики пытаются представить стратегические и политические разногласия между соперничающими странами в качестве борьбы автократий против демократических ценностей и принципов, пишет обозреватель The American Conservative Джеймс Карден. Однако, как пишет Карден, американский народ видит не только «лицемерность» этой концепции, но и ту опасность, которую она в себе таит.


АР

В настоящий момент характер внутренней политики США и отношений страны с остальным миром во многом определяется концепцией «демократии против авторитарных стран», в рамках которой западные лидеры указывают на то, что демократические ценности сейчас находятся в опасности. Однако, как отмечает в своей статье для The American Conservative бывший советник по РФ и специальный представитель по международным делам в Госдепартаменте США Джеймс Карден, несмотря на все попытки президента Джо Байдена и его союзников навязать её, эта концепция является ложной.

По словам Кардена, для того чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на «самых ценных партнёров Вашингтона», таких как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд или Владимир Зеленский, который объявил вне закона 11 оппозиционных партий и отменил президентские выборы, сославшись на суровые условия военного времени.

Карден полагает, что идея представить стратегические и политические разногласия между соперничающими государствами в качестве борьбы автократий с демократическими ценностями служит исключительно интересам медиа-конгломератов, оборонной промышленности и, конечно, самих политиков.

Однако, как показывают опросы, американский народ на эту идею не купился. Они видят не только «лицемерность» этой концепции, но и ту опасность, которую она в себе таит. Опасность в том числе и для союзников, которые, чтобы быть допущенным к членству в «клубе демократий», должны подчиняться определённым диктатам, исходящим из Вашингтона.

В конечном счёте, пишет обозреватель, «концепция «демократии против автократий» не приведёт нас ни к чему хорошему, а послужит лишь предлогом для вмешательства как против друзей, так и против врагов».


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