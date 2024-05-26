 

На всё готовы ради Родины – для обхода санкций недружественных государств российские чиновники вступят в гражданство ЕС и США

26.05.2024, 9:33, Разное
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В ответ на санкции, наложенные недружественными государствами, российские чиновники начнут вступать в гражданство Европейского союза или Соединённых Штатов Америки по новой программе, согласованной правительством.

Это позволит им в кратчайшие сроки обойти санкции и разблокировать замороженные активы страны, чтобы в дальнейшем максимально быстро вывезти их на Родину. Схема вступает в силу с 1 июня 2024 года и рассчитана на 2 года с возможностью продления.

– Механизм позволяет оперативно снять санкции, блокирующие активы на территории недружественных государств, за счёт государственных служащих, имеющих все основания для вступления в гражданство вышеуказанных стран – в ряде случаев это имеет безусловный приоритет над санкционными ограничениями. В помощь нашим делегатам будут наняты сотни профессиональных международных юристов, – рассказали в Минюсте.

В посольстве США подтвердили, что многие члены Совфеда и депутаты Госдумы сработали на опережение и подали заявки на гражданство ещё задолго до разработки и вступления в силу программы соответствующей российской госпрограммы.

– Для обеспечения безопасности новых граждан мы вывезем их страны на грузовых дипломатических бортах сразу после принятия присяги, – пообещал второй секретарь посольства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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