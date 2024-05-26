Швейцарская сборная вышла в финал чемпионата мира по хоккею 2024 года

Швейцарская сборная вышла в финал чемпионата мира по хоккею 2024 года, который проходит в Чехии. В полуфинале они одолели сборную Канады в серии буллитов после завершения основного времени и овертайма со счетом 2:2.

Голы за швейцарцев забросили Кевин Фиала и Нино Нидеррайтер, в то время как у канадцев отличились Брэндон Танев и Джон Таварес.

В финале ЧМ сборная Швейцарии сыграет с командой Чехии 26 мая. Чехия в своем полуфинальном матче разгромила шведов со счетом 7:3.

Сборная РФ пропускает чемпионат мира из-за решения Международной федерации хоккея (IIHF) на сезон 2024/2025, объявленного 13 февраля. Причиной этого решения стали текущие риски безопасности.