Матвей Сафонов близок к переходу в ПСЖ

Вратарь “Краснодара” и сборной РФ Матвей Сафонов на грани перехода во французский ПСЖ, пишет “Рейтинг Букмекеров”.

Согласно источнику, клубы достигли окончательной договоренности. В ближайшие дни 25-летний голкипер пройдет медицинское обследование, после чего подпишет пятилетний контракт с ПСЖ. Сумма сделки составляет 20 миллионов евро, которые будут выплачены в рассрочку.

Интерес ПСЖ к Сафонову стал известен 22 мая, когда парижский клуб связался с руководством “Краснодара” по поводу возможного трансфера.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сафонов провел 30 матчей, пропустив 27 мячей и завершив 10 встреч на ноль.