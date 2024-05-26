 

В США сошел с рельсов перевозивший опасные материалы поезд

26.05.2024, 8:23, Разное
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В результате инцидента, зарегистрированного Департаментом транспорта Арканзаса, локомотив и несколько вагонов грузового состава, перевозивших опасные материалы, сходят с рельсов между городами Статгарт и Ульм в американском штате Арканзас.

По информации ведомства, на месте происшествия обнаружены материалы, представляющие опасность, включая наполнители и модули подушек безопасности. Подушки безопасности обычно содержат твердую натриевую кислоту, которая при активации выделяет газообразный азот.

Причины аварии пока не объявлены.


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