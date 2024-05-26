Вице-канцлер Германии осудил операцию Израиля в Газе как нарушающую международное право

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Роберт Хабек раскритиковал действия Израиля в отношении Газы как противоречащие международному праву, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Он подчеркнул, что голод и страдания палестинского населения в секторе Газа несовместимы с международным правом, и Израиль пересёк границы допустимого. Олаф Шольц также недвусмысленно высказался против наступления в Рафахе.



АР

Израиль продолжил военную операцию в Рафахе в субботу, несмотря на решение Международного суда. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек раскритиковал действия Израиля в войне в Газе как противоречащие международному праву, отмечает немецкий журнал Der Spiegel.

«Конечно, Израиль должен соблюдать международное право. А голод, страдания палестинского населения и атаки в секторе Газа — как мы сейчас видим в суде — несовместимы с международным правом, — заявил Хабек в субботу в ходе публичной дискуссии на Фестивале демократии, посвящённом 75-летию Основного закона в Берлине. — Это означает, что Израиль действительно пересёк там границы, и он не должен этого делать». В то же время политик отметил, что ХАМАС в секторе Газа может немедленно прекратить войну, если сложит оружие.

В понедельник главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан подал заявку на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта за преступления против человечности, однако суд ещё не принял по ним решения. В пятницу Международный суд ООН обязал Израиль немедленно прекратить военную операцию в Рафахе.

Хабек и канцлер Олаф Шольц в субботу повторили предостережения немецкого правительства против крупномасштабного военного наступления в городе Рафах на юге Израиля. «Мы заявляем, что военные действия всегда должны вестись с соблюдением норм международного права, — заявил Шольц на общественной дискуссии в своём избирательном округе в Потсдаме. — Именно поэтому мы всегда очень чётко заявляли, что не можем представить себе наступление в Рафахе без ужасных, безответственных человеческих потерь». Хабек отметил, что правительство Германии всегда говорило, «что Израиль не должен проводить это наступление, по крайней мере, не так, как он делал это раньше в секторе Газа: бомбить лагеря беженцев и так далее».