 

У украинцев два варианта — попасть на фронт или уклониться под риском штрафа и осуждения

26.05.2024, 7:00, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Украина не скрывает, что ей срочно нужно набрать больше людей в армию, пишет телеканал CNN. Нехватка личного состава оказывает разрушительное воздействие на бойцов на передовой, нуждающихся в отдыхе. С новым законом о мобилизации у украинских мужчин остаётся два варианта: последовать ему и попасть на фронт или попытаться уклониться и рискнуть получением штрафа и осуждением со стороны соотечественников.


АР

По новому украинскому закону о мобилизации, вступившему в силу 18 мая, украинские мужчины теперь стоят перед выбором: подчиниться и попасть на фронт или попытаться уклониться и подвергнуться риску штрафов и осуждения, отмечает телеканал CNN.

Украина не скрывает, что ей срочно нужно набрать больше людей, чтобы противостоять российским военным силам. Хотя правительство не раскрывает количество погибших и раненых, эксперты говорят о сотнях тысяч жертв с обеих сторон конфликта. Один из украинских командиров, попросивший не называть его имени по соображениям безопасности, сказал, что нехватка личного состава оказывает разрушительное воздействие на поле боя: «Если бы в Авдеевке было на 1000-1500 военнослужащих больше, мы бы защитили слабые места, через которые проникал враг. … Если бы у нас было больше людей, мы бы продержались гораздо дольше».

Численность российских войск на востоке Украины превышает численность украинских в семь — десять раз, и это аргумент в пользу новой мобилизации. Нехватка личного состава оказывает огромное давление на тех, кто уже служит. «Война всё ещё продолжается, и мобилизация необходима. Люди, которые воюют уже два года, устали. Некоторые сходят с ума», — говорит Ярослав Галас, который сейчас служит в 128-й горно-штурмовой бригаде.

Чтобы сделать процесс призыва более эффективным и прозрачным, новый закон обязывает всех украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет встать на воинский учёт и всегда иметь при себе документы. При этом мобилизации подлежат только мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Это вряд ли сильно изменит ситуацию из-за демографических проблем Украины в связи с высокой эмиграцией и низким уровнем рождаемости. Женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую квалификацию, также должны встать на воинский учёт, хотя служить им не обязательно.


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