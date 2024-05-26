 

Мнение «аналитика»: О споре вкусов: эстетика «перемоги»… А что, так можно было?

26.05.2024, 5:30, Разное
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Это, конечно, «нечто»…

#Россия ищет ровно то, к чему её подталкивает Запад. А Украина ищет хайпа. И в итоге приходит к ому, чего хотела.

Мост…

В Киеве…

Ну, красивое. Но…

Эстетически этот киевский мост напоминает… Крымский. Хотя тут, наверное, найдутся желающие поспорить о вкусах и прочей эстетике с романтикой. Но не в этом суть. Она в том, что на инфраструктурное сооружение были потрачены миллиарды, а теперь «правила поменялись». Но есть нюансы.

В Киеве открыли пешеходный мост-волну, который соединяет парк «Наталка» с Оболонским островом. Видео с места показал мэр города Виталий Кличко. Жителям Харькова особенно «приятно» наблюдать этот ролик. Да пол-Украины охреневает от того, что уже и миномёты для ВСУ закупают волонтёры. При этом мост через Собачью затоку тоже строят меценаты. И всё это спокойно уживается в одной государственной системе.

А #Украина точно воюет? Или она только огрызается?

А что потом?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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