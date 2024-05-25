 

Bloomberg – глава минфина США положительно оценила ход переговоров по замороженным активам России

25.05.2024, 23:05, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила об «общем позитивном настроении» в рамках обсуждений на саммите G7 плана по использованию на помощь Украине доходов от замороженных российских активов, передаёт Bloomberg. Впрочем, Йеллен уточнила, что ещё предстоит решить важные технические вопросы, прежде чем лидеры стран G7 смогут принять окончательное решение на саммите в июне.


АР

Министр финансов США Джанет Йеллен выразила оптимизм по поводу прогресса на переговорах G7 по плану использования доходов от замороженных российских активов для оказания помощи Украине, решение о котором лидеры группы окончательно примут в июне, пишет Bloomberg.

В беседе с новостным агентством Йеллен указала на «общее позитивное настроение» в рамках обсуждений плана по использованию доходов от замороженных активов, однако уточнила, что странам «Большой семёрки» ещё предстоит решить важные технические вопросы.

В частности, G7 нужно будет договориться о точном механизме предоставления Украине кредита под залог в виде будущих доходов от замороженных активов России, о размере суммы и способе управления средствами и их распределения. Более того, странам необходимо будет договориться о том, как будут распределяться риски.

Комментарии Йеллен прозвучали на фоне предстоящего в субботу обсуждения министрами финансов стран G7 ряда вариантов действий, которые затем будут предложены лидерам стран, чтобы они приняли окончательное решение на саммите в июне. Согласно проекту коммюнике, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, министры сообщат, что обсудили потенциальные схемы привлечения доходов от замороженных активов, и подтвердили свои позиции, что средства будут оставаться заблокированными до тех пор, пока РФ «не заплатит за ущерб, который она причинила Украине».


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