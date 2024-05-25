Рупор кремлевской пропаганды: Кукла Ротшильда

Кукла Ротшильда

Вот это поворот! А мужики-то не знают! Да кто бы мог подумать!

Михаил Ходорковский из своих уст подтвердил, что являлся марионеткой западного капитала в бытность главой "Юкоса". Реальными хозяевами бизнеса были не кто-то там, а сами легендарные Ротшильды.

Если говорить технически, один из Ротшильдов обладал правом отзыва должностных полномочий по управлению компанией. То есть, мог уволить самого Ходорковского. Чтобы, если в России девяностых ручных олигархов начнут угнетать власти или убивать конкуренты, профит оставался за хозяевами.

Правда, вся новость в том, что эту очевидную вещь подтвердил лично Ходорковский. Просто долгие годы отбеливания его рабочей задницы либералами оказались пустой тратой времени.

Ждем длинные ролики об этом от Марии Певчих? Или это другое, и вообще быть подчиненным западных олигархов – не предательство?

Нарисовал DAHR (https://vk.com/public190589568) – цинк

Внезапно для некоторых стало очевидно, что все что говорилось про Ходорковского как западную марионетку оказалось правдой.

Из откровений Ходорковского прямо следует, что ЮКОС отобрали не у Ходорковского, а у Ротшильда, чем собственно и объясняется длительная судебная компания в попытках получить что-то с РФ.

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