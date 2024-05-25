 

Рупор кремлевской пропаганды: Кукла Ротшильда

25.05.2024, 23:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Кукла Ротшильда

Вот это поворот! А мужики-то не знают! Да кто бы мог подумать!

Михаил Ходорковский из своих уст подтвердил, что являлся марионеткой западного капитала в бытность главой "Юкоса". Реальными хозяевами бизнеса были не кто-то там, а сами легендарные Ротшильды.

Если говорить технически, один из Ротшильдов обладал правом отзыва должностных полномочий по управлению компанией. То есть, мог уволить самого Ходорковского. Чтобы, если в России девяностых ручных олигархов начнут угнетать власти или убивать конкуренты, профит оставался за хозяевами.

Правда, вся новость в том, что эту очевидную вещь подтвердил лично Ходорковский. Просто долгие годы отбеливания его рабочей задницы либералами оказались пустой тратой времени.

Ждем длинные ролики об этом от Марии Певчих? Или это другое, и вообще быть подчиненным западных олигархов – не предательство?

Нарисовал DAHR (https://vk.com/public190589568) – цинк

Внезапно для некоторых стало очевидно, что все что говорилось про Ходорковского как западную марионетку оказалось правдой.
Из откровений Ходорковского прямо следует, что ЮКОС отобрали не у Ходорковского, а у Ротшильда, чем собственно и объясняется длительная судебная компания в попытках получить что-то с РФ.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05 / Мнение «аналитика»: О споре вкусов: эстетика «перемоги»… А что, так можно было?

26.05 / Тревога – это энергия. Как перенаправить это чувство в позитивное русло (и заодно успокоиться)

26.05 / Мнение «аналитика»: О шокирующих откровениях Зеленского… И всё-таки — наркотики? :(

26.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Летняя резина для “Царя-мангала”

26.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Удар по “Эпицентру”

25.05 / Мнение: Почему полезно работать руками, запрет лежать на лавочках и реклама отказа от уборки в Британии

25.05 / Мнение: Рутенизация Галиции, ненависть как основа идеологии и нацисты в Британском парламенте

25.05 / Рупор кремлевской пропаганды:

25.05 / Эндокринолог Макарова назвала завтрак для контроля уровня глюкозы

25.05 / 70 тысяч сотрудников и 1 млн тонн хайтек-продукции в год: в Пскове запустят самое передовое в мире высокотехнологичное производство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика