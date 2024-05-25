Мнение: Рутенизация Галиции, ненависть как основа идеологии и нацисты в Британском парламенте

1. Пока Ленин был молодым, австро-венгерские власти пытались сделать украинцев из русского населения Галиции, которая была тогда в составе Австро-Венгрии. Одних завлекали в политическое движение украинства, других просто записывали в украинцы, а если не в украинцы, то хотя бы в «рутены» (русины). Историк Александр Дюков пишет (ссылка):



Практики переписи русского населения в Галиции, 1910 г.:

“В Клевозне наши русские крестьяне четко заявили, что они укажут в качестве разговорного языка не рутенский, а русский, не “рутениш”, а “руссиш”. Но пан комиссар у них даже не спрашивал, на каком языке они говорят, лишь всех подряд записал рутенами… В Черновцах комиссары действовали точно так же. Каждого русского человека, который указал русский язык, старались всеми возможными способами уговорить заменить русский язык на рутенский. В конце концов, когда ничего не помогло, пригрозили несогласным штрафом в 40 крон”.

Статья в черновицкой газете “Русская правда”, в которой рассказывалось о принуждении русских писаться “рутенами” пророчески называлась “Хотят живьем нас закопать”. И действительно, до начала геноцида русофилов в Галиции оставалось совсем недолго.

Исторически Галиция была частью Русской Земли (Древней Руси), а после завоевания Польшей в 14-19 веках местное население было известно как русские («руськие», «рутены»). Украинцами в то время же называли жителей степных окраин, как Русского государства, так и Великого княжества Литовского/Речи Посполитой, это слово не было этническим определением. Убедить галичан в том, что они «украинцы» удалось только после того, как поляки и австро-венгры запустили в XIX веке проект политического украинства (с целью недопущения присоединения региона к России), и после того как Австро-Венгрия провела во время Первой мировой войны геноцид русинов (включая представителей русофильского движения, выступавшего за Россию и русскую национальную самоидентификацию).

2. А вот как украинские националисты пропагандировали свою идеологию в начале 20-го века. Из журнала «Украинская хата» 1912 года:





«Возрождение Украины — синоним ненависти к своей жене московке, к своим детям кацапчатам, к своим братьям и сестрам кацапам, к своим отцу и матери кацапам. Любить Украину значит пожертвовать кацапской родней».

3. Британии не даёт покоя слава Канады, которая в прошлом году пригласила в свой парламент живого нациста-эсэсовца и устроила ему овации (ссылка 1, ссылка 2):

Боевики «Азова» (террористическая организация, запрещенная в России) выступили в парламенте Великобритании. Прием прошел в стиле чествования ветерана СС Ярослава Гунько в Канаде. Посольство России в Лондоне назвало прием украинских националистов безвкусицей.

«Гротескное зрелище с боевиками из неонацистской бригады „Азов“, встреченное вчера аплодисментами в парламенте Великобритании, — это полная безвкусица. „Азов“ получил дурную славу во всем мире из-за широкого использования фашистских знаков отличия „вольфсангель“, а также из-за гнусных военных преступлений против мирного населения», — говорится в комментарии, опубликованом в Telegram-канале диппредставительства.

Делегация Азова находится сейчас в Великобритании и приняла участие в круглом столе об обмене пленными. Бывший премьер-министр Борис Джонсон сфотографировался с их нацистским флагом, также исследовательский проект Active Measures достал запись его выступления перед азовцами 22 мая 2024 года в частном клубе в Лондоне.

Ничего нового тут нет. Британия не в первый раз принимает на высшем уровне разных людоедов, которые выступают против России. Собственно, некоторых головорезов британцы сами и выкармливают.