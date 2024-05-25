 

Эндокринолог Макарова назвала завтрак для контроля уровня глюкозы

25.05.2024, 20:03, Разное
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Эндокринолог Вера Макарова рассказала, какой завтрак подходит людям с сахарным диабетом. Она рекомендует включить в утреннее меню яйца, сыр, масло, цельнозерновой хлеб, а также арахисовое масло и фасоль. Этот завтрак помогает контролировать уровень глюкозы в крови и положительно влияет на поджелудочную железу.

Доктор Макарова подчеркнула, что пропускать завтрак не стоит, так как это может нарушить обмен веществ и уровень глюкозы в крови.

Нутрициолог Игорь Строков дополнил советы, рассказав, какие продукты стоит избегать при сахарном диабете и ожирении. Он предупредил о вреде высоко-гликемических продуктов, богатых сахаром, жирных и обжаренных блюд, а также продуктов с высоким содержанием соли. Вместо них он рекомендует выбирать более здоровые и питательные альтернативы, такие как овощи, яйца, нежирные молочные продукты, орехи, семена, цельнозерновые хлебцы и ягоды.


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