Тест: многое ли вы знаете о жизни и творчестве советского режиссера Сергея Параджанова?

Фильмы Параджанова часто описывают как психоделические произведения искусства, напоминающие ожившие картины и коллажи. Его работы отличаются уникальным стилем, богатой символикой, яркими красками и необычными композициями.

Кинокартины режиссера получили признание на многих международных фестивалях и были удостоены множества престижных наград. Пройдите тест о жизни и творчестве Сергея Параджанова, чтобы проверить свои знания об этом выдающемся визионере, чье наследие не теряет актуальности.