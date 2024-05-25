29-летнего разработчика ИИ осудили за оскорбление чувств верующих из-за фразы «В 2024 году мы живём уже не по священным книгам»

В Санкт-Петербурге суд признал виновным в оскорблении чувств верующих 29-летнего разработчика искусственного интеллекта Евгения Карасёва.

Во время дискуссии в социальной сети «ВКонтакте» он усомнился в роли Библии и Корана в качестве главных книг в жизни людей, а также призывал к развитию науки без учёта религиозных требований и законов.

Всё началось 2 мая, когда в одной из городских групп было опубликовано небольшое интервью с Карасёвым. Комментаторы, возмущённые бесконтрольным совершенствованием технологий, осудили молодого человека и напомнили, что раньше соотечественники жили без всякого ИИ, а также указали на недопустимость попыток приблизить себя к Богу. После этого им ответил сам разработчик.

– В 2024 году мы живём уже не по священным книгам, а по законам здравого смысла и целесообразности. За искусственным интеллектом – будущее, это признают во всём мире, – написал он.

Вскоре к Карасёву пришли из органов – против него возбудили дело по уголовной статье об оскорблении чувств верующих и разжиганию розни. Лингвистическая экспертиза подтвердила, что он «ставил под сомнение и приуменьшал ведущую роль Священных писаний», а также «заявил о дерзком желании продолжить нарушать моральные (религиозные) законы общества, тем самым выразив неуважение к обществу». Суд назначил ему обязательные работы на 240 часов (максимальный срок) и запретил работать с вычислительными системами на два года.

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