Безразличие французов к Украине и ЕС сводит на нет предвыборную кампанию партии Макрона

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Перед выборами в Европарламент французский президент и его союзники делают ставку на такие глобальные темы, как украинский конфликт и объединение блока вокруг Парижа. Но их идеи не пользуются большой популярностью среди избирателей, которых больше беспокоит безопасность внутри их собственной страны, пишет Politico.



AP

Эммануэль Макрон сталкивается с идеальным штормом. В преддверии июньских парламентских выборов в ЕС президент и его союзники пытаются убедить избирателей поддержать проевропейское видение сильного блока, в котором Париж играет центральную роль, и делают ставку на противостояние России. Но эти идеи не находят широкого отклика на фоне всплеска насилия и преступности в самой Франции, пишет Politico.

По словам издания, в глазах французов общеевропейские темы и поддержка Киева по-прежнему выглядят отдалёнными проблемами. В одном из недавних опросов исследовательской компании Odoxa, только десятая часть респондентов назвала украинский конфликт одним из трёх факторов, которые повлияют на их выбор, в то время как более трети (35%) отдали предпочтение вопросу безопасности.



«Французов гораздо больше беспокоит безопасность внутри собственных границ, чем глобальная безопасность», — заявил аналитик Odoxa Эрван Лестроан. По его мнению, текущий электоральный цикл, в котором господствуют внутренние вопросы, рассматривается избирателями как промежуточное голосование перед президентскими выборами.



Правительство Макрона старательно пытается доказать публике, что оно жестко борется с преступностью. Но то же исследование Odoxa показывает, что 70% французов считают действия государства в вопросах безопасности «недостаточными».

Согласно опросам общественного мнения, проведённым в ЕС, крайне правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен получит более 30% голосов в следующем месяце. А партия «Возрождение» Макрона застряла на отметке 16%, обращает внимание Politico.