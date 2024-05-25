Стоит ли отказываться от глютена при проблемах с пищеварением даже в случае отсутствия его непереносимости

Многие люди, не страдающие целиакией (непереносимостью глютена), сталкиваются с проблемами, связанными с пищеварением. Эти симптомы улучшаются, когда они исключают из своего рациона пшеницу и другие злаки, содержащие глютен.

Это состояние часто называют нецелиакийной чувствительностью к глютену (NCGS). Однако на самом деле оно может быть связано не только с глютеном, но и с другими компонентами пшеницы. Более того, это состояние встречается гораздо чаще, чем целиакия или аллергия на пшеницу.

В этом обзоре мы рассмотрим, как работает нецелиакийная чувствительность к глютену и как безглютеновая диета может помочь в улучшении состояния.

Связь между глютеном и проблемами с пищеварением

Нецелиакийная чувствительность к глютену приводит к появлению симптомов со стороны пищеварительной системы из-за активации иммунного ответа в кишечнике.

Исследование показало, что употребление глютена может ухудшать симптомы функциональной диспепсии, которая поражает верхние отделы пищеварительного тракта. Среди таких симптомов — изжога и быстрое насыщение, то есть ощущение дискомфорта после небольшого количества пищи. Исследователи предположили, что причиной возникновения симптомов может быть повреждение слизистой оболочки кишечника, вызванное глютеном.

В нижних отделах желудочно-кишечного тракта также наблюдаются совпадения между чувствительностью к глютену и синдромом раздраженного кишечника. Обзор показал, что многие люди, страдающие от «СРК», на самом деле могут быть чувствительны к глютену, но не иметь целиакии.

Эксперименты по сравнению различных диет

Вот интересное исследование, посвященное этому вопросу: ученые сравнили две разные диеты для пациентов с СРК. Одна из них — диета с низким содержанием FODMAP, которые являются плохо усваиваемыми углеводами и часто связаны с симптомами СРК. Такая диета обычно помогает при этом заболевании.

Вторая диета была стандартной безглютеновой. В результате исследования ученые пришли к выводу, что обе диеты — с низким содержанием FODMAP и безглютеновая — привели к значительному улучшению клинических и психологических симптомов у пациентов с NCGS.

Особенно эффективной оказалась безглютеновая диета, которая подавляла иммунный ответ в кишечнике. Это, возможно, и было причиной появления симптомов у пациентов. То есть безглютеновая диета для пациентов с СРК может быть сравнима с диетой с низким содержанием FODMAP!

Далее о диетах, не содержащих глютена.

Кето и палео

Кетогенная диета почти полностью исключает глютен. Это связано с тем, что большую часть глютена мы получаем из пшеницы, а в ней содержится много углеводов. Чтобы следовать кето, вам придется исключить пшеницу.

Палеодиета исключает глютен. Это означает, что из рациона исключаются все злаки, содержащие глютен, такие как пшеница и ячмень, а также все другие злаки. Если вы придерживаетесь палеодиеты, поздравляем! Вы уже следуете безглютеновому рациону.

Осторожно: пшеница!

Однако есть некоторые продукты, о которых стоит помнить. Они могут содержать небольшое количество пшеницы, что не повлияет на количество углеводов в рационе. Но даже этого количества может быть достаточно, чтобы вызвать негативную реакцию организма, поскольку в этих продуктах также может быть достаточно глютена.

Соевый соус обычно готовят из пшеницы. Вы можете заменить его соевым соусом, не содержащим глютен, или кокосовыми аминокислотами — они полезны для здоровья. Солодовый уксус можно заменить другими видами уксуса. Некоторые виды горчичного порошка и другие специи можно использовать в качестве альтернативы. Чтобы предотвратить слеживание специй, можно добавить немного муки. При выборе сосисок внимательно изучайте список ингредиентов. Наполнители в сосисках часто содержат глютен. Многие обработанные продукты, даже с низким содержанием углеводов: поэтому всегда проверяйте этикетку на наличие ингредиентов из пшеницы, ячменя или ржи.

Выбор ингредиентов с глютеном широк, но вы можете избежать множества проблем, просто покупая натуральные продукты и готовя дома, вместо того чтобы полагаться на переработанную низкоуглеводную диету или кето-фастфуд.

Еще один момент, который стоит учесть: фруктаны

Исследователи рассмотрели вопрос о том, действительно ли люди с чувствительностью к глютену, не страдающие целиакией, реагировали на фруктаны, а не на глютен. Фруктаны — это определенные волокна, которые человеку трудно переваривать: в конечном итоге они становятся пищей для кишечных бактерий.

Фруктаны, такие как инулин и олигофруктоза, являются важными источниками пищевых волокон в рационе американцев. Инулин часто добавляют во многие продукты, которые позиционируются как богатые клетчаткой. Не стоит путать инулин с инсулином — гормоном, отвечающим за переработку углеводов.

Пшеница является одним из основных источников фруктанов в нашем рационе. Это может помочь нам лучше понять, действительно ли так называемая чувствительность к глютену без целиакии связана с реакцией организма именно на пшеницу, а не на глютен, который содержится во многих злаковых культурах.

Другие продукты, которые включают фруктаны, — это лук, чеснок, брокколи, капуста и продукты, содержащие инулин, такие как заправки для салатов, пищевые добавки с клетчаткой, заменители пищи в виде батончиков и коктейлей.

Исследование показало, что, если безглютеновая диета помогает при пищеварительных симптомах, то также стоит рассмотреть возможность попробовать диету с низким содержанием фруктанов или хотя бы исключить из рациона продукты, содержащие инулин.

Для тех, у кого симптомы сохраняются, может потребоваться полный рацион с низким содержанием FODMAP. Однако некоторым людям может быть достаточно просто сократить потребление продуктов, содержащих фруктаны, что значительно расширит их возможности при выборе блюд.

Подводя итоги

Если вы испытываете необычные или необъяснимые проблемы с пищеварением, особенно если вы уже исключили из рациона другие продукты, но симптомы не исчезли, то вам может быть полезно попробовать строгий отказ от глютена.

Также стоит рассмотреть сокращение потребления фруктанов или добавление инулина в свой рацион. Эти изменения могут не сразу принести результат или потребовать некоторой адаптации, но исследования показывают, что они заслуживают внимания.