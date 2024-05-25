Как заболевания щитовидной железы влияют на сердце?

Гормональные нарушения щитовидной железы могут серьезно повлиять на сердечную деятельность, предупреждает кардиолог Елена Римская. Эти нарушения влияют на производство гормонов щитовидной железы – трийодтиронина (T3) и тироксина (T4). При недостаточной выработке этих гормонов (гипотиреозе) артериальное давление снижается, и сердцебиение замедляется.

“Низкий уровень тиреоидных гормонов может замедлить сердечный ритм и снизить сократимость сердца, что приведет к менее эффективному выбросу крови”, – объясняет врач. Когда уровень гормонов становится повышенным (гипертиреоз или тиреотоксикоз), сердце начинает работать в ускоренном темпе, что может привести к сердечной недостаточности и аритмиям.

Помимо этого, длительный гипертиреоз может привести к сердечной недостаточности и ишемической болезни сердца. Если же недостаток тиреоидных гормонов сохраняется, это может вызвать дисфункцию сосудистой ткани и развитие атеросклероза.