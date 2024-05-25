Омич попросил признать себя иноагентом, после того как нашёл у себя доллар

Житель Омска проводил генеральную уборку дома и нашёл купюру в один доллар, после чего запаниковал и написал заявление о признании себя иноагентом.

Минюст решил проявить лояльность и включил его в список, несмотря на очевидную нелепость произошедшего.

По словам супруги иноагента, купюра могла остаться в доме после поездки в Турцию в 2011 году. Тем не менее, для избежания негативных последствий, мужчина решил заранее сообщить о возможном иностранном финансировании.

Неожиданную развязку эта история получила спустя две недели, когда силовики проводили плановую неожиданную проверку иностранных агентов. Уничтожив входную дверь мужчины в три часа ночи и проверив всю электронную технику на предмет наличия запрещённой литературы и VPN, правоохранительные органы обратили внимание на пакетик с веществом, визуально и по органолептическим качествам напоминавшим наркотическое. Как признался сам правонарушитель, именно из-за употребления наркотиков он «подсел на измену», когда нашёл доллар и написал нелепое заявление в Минюст.

– С учётом иноагентского статуса собирались вменить традиционный экстремизм, но пришлось переделывать всё под 228-ю. И смех, и грех, как говорится, – заметил источник газеты New Omsker Times.

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