YouTube вновь презентовал дизайн сайта после критики

YouTube пересматривает дизайн своего сайта после того, как первый вариант, представленный в середине апреля, вызвал массовую критику. В этой версии, название видео, описание и комментарии были перемещены в боковое меню, уступив место увеличенным рекомендациям видео. Пользователи оказались недовольны изменениями, и YouTube отменил их.

Тем не менее, за последние несколько дней YouTube снова представил новый дизайн, доступный пока только ограниченному числу пользователей, что, вероятно, свидетельствует о проведении дополнительного тестирования.

Причины этого решения остаются неясными, но, возможно, YouTube желает собрать больше данных перед окончательным решением о внедрении нового дизайна. На социальных сетях эти изменения были названы “экспериментом”, но недовольство пользователей остается. Таким образом, будущее новой версии сайта остается неопределенным.