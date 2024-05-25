 

YouTube вновь презентовал дизайн сайта после критики

25.05.2024, 14:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

YouTube пересматривает дизайн своего сайта после того, как первый вариант, представленный в середине апреля, вызвал массовую критику. В этой версии, название видео, описание и комментарии были перемещены в боковое меню, уступив место увеличенным рекомендациям видео. Пользователи оказались недовольны изменениями, и YouTube отменил их.

Тем не менее, за последние несколько дней YouTube снова представил новый дизайн, доступный пока только ограниченному числу пользователей, что, вероятно, свидетельствует о проведении дополнительного тестирования.

Причины этого решения остаются неясными, но, возможно, YouTube желает собрать больше данных перед окончательным решением о внедрении нового дизайна. На социальных сетях эти изменения были названы “экспериментом”, но недовольство пользователей остается. Таким образом, будущее новой версии сайта остается неопределенным.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05 / Мнение «аналитика»: О споре вкусов: эстетика «перемоги»… А что, так можно было?

26.05 / Тревога – это энергия. Как перенаправить это чувство в позитивное русло (и заодно успокоиться)

26.05 / Мнение «аналитика»: О шокирующих откровениях Зеленского… И всё-таки — наркотики? :(

26.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Летняя резина для “Царя-мангала”

26.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Удар по “Эпицентру”

25.05 / Мнение: Почему полезно работать руками, запрет лежать на лавочках и реклама отказа от уборки в Британии

25.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Кукла Ротшильда

25.05 / Мнение: Рутенизация Галиции, ненависть как основа идеологии и нацисты в Британском парламенте

25.05 / Рупор кремлевской пропаганды:

25.05 / Эндокринолог Макарова назвала завтрак для контроля уровня глюкозы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика