Генсек НАТО призвал снять ограничения на удары западным оружием по России

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг дал интервью изданию The Economist, в ходе которого призвал альянс снять ограничения на удары Украины западным оружием по объектам на территории России. Кроме того, глава НАТО высказался против отправки западных войск на Украину, а также коснулся темы вступления Киева в альянс — как отмечает издание, перспектива остаётся «отдалённой».



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В интервью журналу The Economist генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по НАТО, поставляющих оружие Украине, отменить запрет на его использование для нанесения ударов по территории России. Как отмечает издание, явной, хотя и неназванной целью упрёка Столтенберга стала проводимая Джо Байденом политика контроля над тем, что ВСУ могут и что не могут атаковать с помощью поставляемых систем.

«Пришло время союзникам подумать, следует ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, переданное Украине. Особенно сейчас, когда в Харькове, недалеко от границы, идёт много боевых действий, из-за того, что Украина не имеет возможности использовать это оружие против законных военных целей на территории России, ей очень трудно защитить себя», — считает Столтенберг.

В ходе интервью глава НАТО подчеркнул, что альянс при этом не намерен посылать на Украину своих военных, поскольку тогда конфликт рискует перерасти в полномасштабную войну. По его словам, поставлять вооружение и посылать войска — «это две разные вещи».

Кроме того, из слов генсека стало ясно, что перспектива вступления Украины в НАТО остаётся отдалённой, подчёркивает The Economist. По мнению Столтенберга, для начала Киеву необходимо обеспечить соответствие своих оборонных институтов и органов безопасности стандартам НАТО, и, «когда условия будут подходящими», Украина сможет «очень быстро стать его членом», — однако глава альянса так и не смог назвать хотя бы приблизительную дату этого события.