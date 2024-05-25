Доктор назвала опасные последствия работы вниз головой на дачном участке

Работа на дачном участке может быть опасной для здоровья, предупреждает врач-невролог Юлия Ярыгина. Она обращает внимание на негативные последствия работы в наклоне головы.

Продолжительное время, проведенное в огороде с наклоненной головой, увеличивает риск кровоизлияния в мозг, так как это приводит к переполнению сосудов. Кроме того, такая поза может вызвать сердечную недостаточность.

Человеческий организм приспособлен к вертикальному положению головы, и долгое время в наклоне приводит к нарушению кровообращения и ухудшению самочувствия, что может проявиться головокружением и головной болью.

Для некоторых людей с хроническими заболеваниями, такими как гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и патологии нервной системы, работа в наклоне головы категорически запрещена. Также это не рекомендуется для тех, кто страдает от межпозвоночных грыж или частых головных болей.

Но не только работа на земле может быть опасной. Любая деятельность, при которой человек находится в наклоненном положении, может привести к уменьшению объема движений грудной клетки при дыхании и увеличению рисков сердечно-сосудистых заболеваний.