Прекращение украинского конфликта для США — шанс сэкономить на Европе

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Европейские страны не торопятся брать на себя защиту от внешних угроз, а Америка больше не может финансово тянуть такое бремя, пишет American Conservative. Поэтому задача следующей администрации будет состоять в том, чтобы помочь Европе взять вопросы безопасности в свои руки. И для этого необходимо, чтобы украинский конфликт завершился мирным соглашением, которое устроит всех.



AP

Европейцы, наконец, стали тратить больше средств на вооруженные силы. В 2024 году союзники по НАТО в Европе инвестируют в оборону в общей сложности $380 млрд. Но эти деньги выделены не на то, чтобы взять на себя ответственность за собственную оборону. Скорее, они тратят больше, чтобы удержать США в этом процессе, пишет American Conservative.

Несмотря на то, что президент Франции Эммануэль Макрон, судя по всему, намерен создать отдельные европейские силы обороны, большинство лидеров континента предпочитают продолжать получать американские субсидии на безопасность.

В любом случае, вложить больше денег уже недостаточно. Почти все европейские армии, как и американская, изо всех сил пытаются достичь своих целей по набору новобранцев. Более того, рост расходов после 2014 года привел к тревожно незначительному росту боеспособности. В недавнем докладе Международного института стратегических исследований (IISS), аналитического центра в Лондоне, говорится, что количество боевых батальонов почти не увеличилось с 2015 года (Франция и Германия добавили только по одному), а в Великобритании даже сократилось на пять батальонов. На конференции в прошлом году американский генерал посетовал, что большинство европейских стран могут выставить только одну бригаду полного состава (соединение из нескольких тысяч солдат). Например, смелое решение Германии направить в Литву целую бригаду, скорее всего, приведет к серьезному истощению ее армии.

В то же время американцы обременены финансово как внутри страны, так и в военном отношении за рубежом. Сегодня Вашингтону необходимо переложить, а не разделить бремя обороны Европы. Это должно стать главной целью для следующей администрации, кто бы ни был избран в ноябре, призывает автор.

Американские администрации также должны помочь уменьшить угрозы в отношении Европы. Очевидно, что европейцам будет легче защищаться, если они будут сталкиваться с менее серьезными опасностями. Хотя опасения по поводу того, что после победы над Украиной РФ совершит марш через Европу к Атлантике, не отражают ни угроз, ни действий правительства Путина, нет ничего определенного. Политика союзников должна быть сосредоточена на прекращении российско-украинского конфликта путем переговоров, которые укрепят как континентальную, так и двустороннюю безопасность. Учет озабоченностей РФ необходим для того, чтобы избежать повторения «специальной военной операции». Достижение удовлетворительного модус вивенди, хотя и несомненно трудного, принесет пользу обеим сторонам и в экономическом плане, указывает автор.