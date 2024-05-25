 

Канадский журналист – США невзлюбили Путина за стремление к независимой внешней политике

25.05.2024, 10:45, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Президент РФ Владимир Путин стремился поддерживать хорошие отношения с США и НАТО, но там «невзлюбили» его стремление к независимой внешней политике и высказывания против расширения Североатлантического альянса на восток, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom журналист Aарон Мате. По словам Мате, будучи гегемоном, США терпеть не могут всех, кто отвергает их претензии на лидерство.

ААРОН МАТЕ, журналист The Grayzone: Думаю, по сути, главная проблема с Путиным в том, что он не оказался послушным лидером, каким был Ельцин. Ельцин позволил американским чиновникам и советникам разрушать экономику своей страны и просто терпел, пока США расширяли НАТО к российским границам, хотя в конце холодной войны звучали обещания этого не делать. Конечно, Ельцин слегка протестовал, но не так, как Путин, который заявил, что эпоха американской гегемонии закончилась. А мы, будучи гегемоном, терпеть не можем тех, кто это отвергает.

Путин хотел хороших отношений с США и даже готов был вступить в НАТО. Но поскольку он стремился проводить независимую внешнюю политику и противостоял расширению НАТО, его невзлюбили. Он обуздывал американскую гегемонию не только в своём регионе, но и на Ближнем Востоке, вмешавшись в сирийскую ситуацию. После того как США поддержали в Сирии антиправительственные силы с преобладанием религиозных экстремистов, РФ вмешалась и не позволила группировкам вроде ИГ* и «Аль-Каиды»** захватить власть. Отсюда и негодование в Вашингтоне, где считают: «Весь мир принадлежит нам, а всех, кто мешает, нужно устранить».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Дата выхода в эфир 23 мая 2024 года. 


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