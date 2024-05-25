 

Мнение: Луганский капкан

25.05.2024, 10:36, Разное
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11 августа 2023 года в Луганске погибла 18-летняя Дарья Киселева.

В ночь на 12 августа был составлен «Протокола осмотра места происшествия. В следственном действии приняла участие и подруга погибшей, Александра Долженко, в сумочке которой были обнаружены и изъяты пять пистолетных патронов. В протоколе зафиксировали, что эти патроны ей передал парень, который – цитата – «в дальнейшем выстрелил в Киселеву».

После окончания осмотра в протоколе появилась запись, что после оглашения протокола участники осмотра места происшествия замечания о его дополнении и уточнении НЕ СДЕЛАЛИ.

А явно позже, другим почерком и другой ручкой в протокол была внесена запись якобы от именно Александры Долженко. Что патроны ей «дал не парень, который стрелял в Дарью, а его знакомый».

Между тем, пять пистолетных патронов – это безусловное основание для возбуждения уголовного дела по ст.222 УК РФ за незаконное хранение боеприпасов, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Но в отношении Александры Долженко уголовное дело возбуждать не стали. Возможно, девушка неоднократно меняла свои показания по уголовному делу о гибели своей подруги Дарьи Кисилевой именно из-за перспективы стать фигурантом уголовного дела о хранении боеприпасов.

Как обычно, выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube.

Ну и напоминаю, что мой личный дневник переехал на мою страницу в Telegram-канал. Подписывайтесь!

Источник: Ирек Муртазин


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