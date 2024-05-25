Медики рассказали, какие напитки необходимо выбирать в жару

В жару важно быть особенно внимательным к выбору напитков, чтобы не нарушить водно-солевой баланс организма. Напитки, содержащие кофеин, могут усугубить эту проблему, стимулируя почки и мочевыделительную систему. Это может привести к неблагоприятным последствиям, таким как чувство слабости, потеря работоспособности и перепады давления.

Особенно вредными могут быть напитки, способствующие потоотделению и мочеиспусканию в жару, так как они могут вызвать густую кровь и увеличить риск тромбообразования. К кофеинсодержащим напиткам в этом отношении следует быть особенно осторожными.

Врач рекомендует избегать употребления крепкого кофе и алкоголя в жару, так как они способствуют выведению жидкости из организма, увеличивая риск сгущения крови и тромбообразования. Вместо этого предпочтительнее пить минеральную воду, воду с добавлением свежих ингредиентов, таких как мята, огурец, лимон или ягоды, а также отвары из сухофруктов, которые помогут не только утолить жажду, но и обогатят организм полезными веществами, витаминами и микроэлементами.