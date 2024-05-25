 

Эксперты iFixit оценили ремонтопригодность нового iPad Air M2 всего на 3 балла

25.05.2024, 9:55, Разное
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Специалисты из iFixit опубликовали видео на своем YouTube-канале, в котором демонстрируют разборку нового iPad Air M2 с 13-дюймовым экраном. Эксперт отмечает, что внутренняя компоновка почти не отличается от предыдущей модели с меньшим экраном и чипом Apple M1. Разборка и замена аккумулятора достаточно просты, как и в предыдущем поколении.

Однако, в отличие от предыдущей модели, ремонт нового iPad Air M2 оказался более сложным из-за трудностей с демонтажем дисплея и некоторых других компонентов. Из-за этих сложностей новинке было присвоено всего 3 балла из 10 возможных по шкале ремонтопригодности, согласно оценке iFixit.

Компания Apple представила новое поколение iPad Air в двух версиях с 11-дюймовым и 13-дюймовым экраном, оснащенных чипом M2, поддержкой Wi-Fi 6E и совместимостью с новым стилусом Apple Pencil Pro. В целом, данные модели планшетов доступны в США от $599.


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