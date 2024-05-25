Бразилия и Китай нанесли двойной удар швейцарскому плану Зеленского

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В пятницу Китай и Бразилия выступили с совместным заявлением, предложив провести конференцию по мирному урегулированию украинского конфликта, которая станет альтернативой саммиту в Швейцарии. При этом предполагается, что на этой встрече за стол переговоров сядут как Москва, так и Киев. Между тем стало известно, что Джо Байден не будет присутствовать на саммите в Швейцарии. По словам Bloomberg, это стало «двойным ударом» по амбициям Зеленского.



AP

«Некогда амбициозный» саммит в Швейцарии — главная дипломатическая инициатива Зеленского, направленная на усиление мировой поддержки Украины, — получил «двойной удар» менее чем за месяц до встречи, пишет Bloomberg. В пятницу Бразилия и Китай объявили об альтернативной конференции с равноправным участием как России, так и Украины. Кроме того, стало известно, что Джо Байден, скорее всего, не будет присутствовать на конференции в Швейцарии — на эти даты у него запланирована акция по сбору средств на предвыборную кампанию.

Как пишет издание, Бразилия и Китай предложили другим странам поддержать их призыв к проведению международной конференции с участием РФ и Украины для обсуждения вопроса о прекращении конфликта. «Мы приветствуем, чтобы больше стран, как развивающихся, так и развитых, поддержали и присоединились к консенсусу», — заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Как подчёркивает Bloomberg, такие новости «грозят бросить тень» на встречу в Люцерне, которая, как надеялся Зеленский, станет кульминацией его двухлетних усилий по сплочению западных союзников. Если швейцарский саммит полностью исключает участие Москвы, то предложение Китая и Бразилии подразумевает присутствие за столом переговоров обеих стран — эта идея, очевидно, даёт больше надежд на заключение мира.