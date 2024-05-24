Мнение: Права секс-работников в Бельгии, ВИЧ-скандал в Великобритании и снижение заболеваемости ВИЧ в России

1. «Их нравы». Западные СМИ хвастаются, что Бельгия стала первой в мире страной, которая приняла «трудовой кодекс для секс-работников», в котором для них прописаны медицинское страхование, пенсии и декретный отпуск (ссылка). Но есть и минусы, скептики полагают, что трудовая нагрузка на работников отрасли существенно возрастёт (ссылка):



В Бельгии приняли закон, дающий право сутенерам и секс-работникам жаловаться на других представителей отрасли в государственные органы. Согласно новому законодательству, на секс-работников могут пожаловать за отказ обслуживать клиентов более десяти раз за шесть месяцев. Об этом рассказали в издании Daily Caller.

Стоит отметить, что Бельгия стала первой страной, где приняли закон о труде секс-работников. Инициативу удалось продвинуть благодаря членам профсоюза отрасли, которые настаивали на необходимости правовой регуляции в сфере интим-услуг.

Не все радостно приняли данный закон, поскольку некоторые представители профессии считают, что он даст больше власти сутенерам и не принесет пользу женщинам. Также среди представителей сферы есть мнение, что секс-работников могут начать рассматривать как товар, а не как людей, заслуживающих уважение.

Некоторые полагают, что услуги такого рода следует легализовать и в России — как меньшее зло по сравнению с нелегальными притонами. Противники легализации убеждены, что ни к чему хорошему такое отступление от нравственности не приведёт. Обе стороны ссылаются на опыт погрязшей в грехе Европы, но трактуют его по-разному: одни говорят, что после легализации стало лучше, другие — что хуже.

2. Великобритания расплачивается за ложь 30-летней давности (ссылка):



Премьер-министр Великобритании Риши Сунак публично извинился после скандала с переливанием крови, когда около 30 тысяч пациентов были заражены ВИЧ и гепатитом C: <…> «Это день позора для британского государства. Сегодняшний доклад показывает, что в основе нашей национальной жизни лежит моральный провал, продолжавшийся десятилетиями». <…>

Изучавший дело сэр Брайан Лэнгстафф ранее опубликовал доклад по итогам пятилетнего расследования заражений множества пациентов ВИЧ и гепатитом после переливания крови в 1970-х годах. Расследование началось в 2017 году по поручению тогдашней премьер-министра Терезы Мэй. Из научной работы стало известно, что в то время люди, которым не всегда было необходимо переливание, получали препарат, дефект гена которого может приводить к развитию гемофилии…

Препарат фактора свертывания крови VIII был произведен в Соединенных Штатах. Донорами часто становились люди, принимавшие наркотические вещества, а также бывшие заключенные. Их кровь не проверяли на ВИЧ и гепатит C до 1986-1991 годов. <…>

Авторы исследования подчеркнули, что, скорее всего, британские власти скрывали масштаб катастрофы, в результате чего с 1970-х по 1990-е гепатитом С или ВИЧ были инфицированы десятки тысяч человек, три тысячи из которых не смогли пережить последствия заболевания.

Скандал, который 30 лет назад мог бы привести к отставке правительства и тяжёлому удару по имиджу британского государства, на десятилетия замели под ковёр и всерьёз занялись расследованием лишь тогда, когда оно уже ни на что особенно не может повлиять. Полагаю, во второй половине 21-го века, если Британия будет ещё существовать как независимое государство, мы узнаем много интересного о роли Британии в раздувании конфликтов в окрестностях Израиля и в других регионах планеты.

3. Заболеваемость ВИЧ в России снижается (ссылка):

Заболеваемость вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в России в 2023 г. снизилась на 4,6% по сравнению с предыдущим годом, составив 40 человек на 100 000 населения. Такие данные представлены в статье сотрудников ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора «Профилактический эффект лечения больных ВИЧ-инфекцией в России». Она опубликована в сборнике материалов Всероссийского конгресса по инфекционным болезням им. академика В. И. Покровского (проходил 25–27 марта).

К концу 2023 г. пораженность ВИЧ-инфекцией выросла до 810,1 на 100 000 населения, следует из статьи. За 2023 г. умерло 34 254 инфицированного ВИЧ россиянина, что на 0,5% меньше, чем годом ранее.

Под диспансерным наблюдением в 2023 г. находилось 855 142 пациента с данным заболеванием. Большая часть из них (88,3%, или 755 108 человек) получали антиретровирусную терапию (АРТ). Лечение в 2023 г. прервали 42 663 пациента, из них 41,1% – по причине смерти, следует из статьи.

Число новых случаев ВИЧ в прошлом году составило 58 397, говорится в статье со ссылкой на данные статистических форм № 1 и 2. Через эти формы российские медучреждения отчитываются о каждом выявленном инфекционном заболевании, пояснил «Ведомостям» соавтор статьи, эпидемиолог и заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

При этом более четверти (28,3%) выявленных при тестировании людей, живущих с ВИЧ, не встали на диспансерный учет или были утеряны из наблюдения, отмечается в статье. Покровский разделил таких граждан на три категории: потребители наркотиков, люди, не знающие о своем диагнозе, а также те, кто боится вставать на диспансерный учет, опасаясь, что об их болезни станет известно окружающим. <…>

Снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России в 2023 г. может быть связано с профилактическим эффектом от АРТ, делают вывод авторы статьи из ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Судя по представленным цифрам, носителем ВИЧ является примерно каждый 125-й россиянин.