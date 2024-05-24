 

Рупор кремлевской пропаганды: Пиратство торжествует

24.05.2024, 21:15, Разное
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Пиратство торжествует

Журналисты российских «Известий» узнали, почему современные отечественные фанаты компьютерных развлечений так любят получать доступ к видеоиграм без оплаты легального доступа. Так только за первые три месяца 2024 года геймеры из РФ скачали игр, дополнений и модов на 118 млрд. рублей. В сравнении, лицензионных копий игр за квартал было приобретено лишь на 59 млрд. рублей.

Причем по мнению аналитиков гейминдустрии, весомая часть вины за это лежит на внешней стороне. Например, иностранные фирмы, решив уйти из России, тем самым разрушили понятную цепочку приобретения их программного игрового продукта.

И поэтому в среде российских экспертов уверены на 100%, если Запад решил разорвать отношения с Россией, то надо инвестировать именно в игровые студии, имеющие юридическую прописку в РФ.

Благодаря XYZ School выяснилось, что существенная часть российских фанатов компьютерных игрушек в количестве 74% делают свой выбор в пользу пиратского контента. Урон от «среднего» такого пирата составляет примерно 7000 рублей А если условную долю нелегально скачивающих игровой контент пользователей поделить поровну, то одна из этих половин разжилась незаконным путём в среднем тремя играми.

Как объяснила управляющая компании XYZ School Эмма Юсова, пользователи, сделавшие свой выбор в пользу нелегального игрового контента, виноваты лишь косвенно: экономическое давление иностранных собственников и засовывание палок в колёса в попытке запретить доступ к зарубежным платежным системам, вынудили простых игроков сделать свой осознанный выбор в пользу бесплатного скачивания.

https://overclockers.ru/blog/ProKino/show/158914/Izvestiya-Bol-shinstvo-rossijskih-gejmerov-skachivajut-komp-juternye-igry-besplatno – цинк

Правильный выбор. В ходе войны все ПО и все компьютерные игры стран противников являются трофейными. Не плати врагу.

Источник: Colonel Cassad


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