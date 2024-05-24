Samsung собирает личные данные клиентов СЦ при ремонте смартфонов

Samsung требует от сервисных центров собирать и передавать личные данные клиентов, а также удалять неофициальные и б/у запчасти из смартфонов, говорится в информации, полученной порталом 404Media из контракта между Samsung и одним из СЦ.

Документ указывает на то, что СЦ обязаны передавать Samsung следующие данные: имя, адрес, номер клиента, серийный номер и IMEI смартфона, а также информацию о проблеме и подробности о ремонте устройства.

Помимо этого, сервисные центры должны удалять донорские (б/у) или неофициальные запчасти с гаджетов клиентов и сообщать о “нарушениях” Samsung. Однако каким образом возвращается устройство после такого “ремонта”, не уточняется.

Компания iFixit, которая занимается самостоятельным ремонтом техники, ранее подтвердила, что передавала Samsung некоторую информацию о клиентах при покупке оригинальных запчастей. Однако в мае iFixit объявила о прекращении сотрудничества из-за высоких цен на запчасти.

Samsung пока не прокомментировала обвинения в сборе данных и использовании неофициальных запчастей.