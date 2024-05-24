Тома Холланда заменили на Дэнни Гловера после шквала критики в адрес актёрского состава «Ромео и Джульетты»

Режиссёр спектакля «Ромео и Джульетта» Джейми Ллойд отреагировал на массовое недовольство социальных сетей кастингом актёров.

Под давлением театральных критиков он решил назначить на роль Ромео звезду «Смертельного оружия» Дэнни Гловера вместо британца Тома Холланда. Джейми Ллойд считает, что британскому актёру нужно набраться мастерства, прежде чем выходить на сцену великого Вест-Энда. Режиссер подчеркнул, что в его решении нет никакой предвзятости или расизма.

– Я безмерно уважаю Тома как актера. Он озвучил множество прекрасных мультфильмов и его игра Человека-паука великолепна, но роль Ромео пока ещё сложна для него. Мы решили попробовать более опытного актёра и я уверен, что Дэнни отлично справится. Между ним и Франческой будет «химия» не хуже, чем у него была с Мелом Гибсоном, — заявил Ллойд.

Дэнни Гловер уже приступил к совместным репетициям с исполнительницей главной женской роли Франческой Амевуда-Риверс. Ветеран кино уверен, что его опыт в фильме «Хищник» поможет ему лучше вжиться в роль. Том Холланд тем не менее примет участие в создании спектакля – он озвучит Ромео в телевизионной версии, которая будет выпущена на DVD.

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