В Steam и Epic Games Store бесплатно отдают Warhammer 40K Gladius Relics of War

Пользователи Steam и Epic Games Store могут бесплатно получить игры Warhammer 40,000: Gladius — Relics of War и Farming Simulator 22. Об этом пишет портал «Игромания».

Для того чтобы забрать копию Warhammer 40,000: Gladius — Relics of War, пользователи должны успеть до 30 мая. Акция доступна также для жителей России.

Warhammer 40,000: Gladius — Relics of War получила высокие оценки за разнообразие геймплея между фракциями. В Steam игра имеет почти 11 тысяч отзывов и общую оценку «Очень положительные». Стоимость игры вне акции составляет $19.

Это компьютерная игра в жанре 4X пошаговой стратегии от студии Proxy Studios. Ее сюжет и механика основаны на настольной Warhammer 40,000 студии Games Workshop.

Помимо этого, до 30 мая пользователи Epic Games Store могут получить Farming Simulator 22, где им предстоит создать и управлять фермой в трех американских и европейских локациях.