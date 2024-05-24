 

В Steam и Epic Games Store бесплатно отдают Warhammer 40K Gladius Relics of War

24.05.2024, 19:20, Разное
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Пользователи Steam и Epic Games Store могут бесплатно получить игры Warhammer 40,000: Gladius — Relics of War и Farming Simulator 22. Об этом пишет портал «Игромания».

Для того чтобы забрать копию Warhammer 40,000: Gladius — Relics of War, пользователи должны успеть до 30 мая. Акция доступна также для жителей России.

Warhammer 40,000: Gladius — Relics of War получила высокие оценки за разнообразие геймплея между фракциями. В Steam игра имеет почти 11 тысяч отзывов и общую оценку «Очень положительные». Стоимость игры вне акции составляет $19.

Это компьютерная игра в жанре 4X пошаговой стратегии от студии Proxy Studios. Ее сюжет и механика основаны на настольной Warhammer 40,000 студии Games Workshop.

Помимо этого, до 30 мая пользователи Epic Games Store могут получить Farming Simulator 22, где им предстоит создать и управлять фермой в трех американских и европейских локациях.


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