Путин: Скоро планируется отмена роуминга между РФ и Белоруссией

Президент РФ Владимир Путин объявил о скорой отмене роуминга на территории Союзного государства и введении режима “домашней сети”. Это означает, что вскоре жители обеих стран смогут пользоваться мобильной связью по тарифам своего родного оператора на всей территории союза.

Идею отмены роуминга поддерживает и Министерство цифрового развития России. Кандидат в министры этого ведомства Максут Шадаев также высказался о планах отмены роуминга с Белоруссией.

Этот шаг является продолжением ранее заявленных планов. В 2022 году госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщал о завершении работ по изменению тарифной политики операторов с целью отмены роуминга между Россией и Белоруссией.