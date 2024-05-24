ВСУ (якобы) деморализованы и (якобы) отступают без шансов на победу

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В украинском конфликте настало время для дипломатии, в противном случае «вся Украина будет поглощена», заявил Робби Соаве соведущий программы Rising на канале Hill TV. Он отметил, что ВСУ сейчас в ужасном положении: они отступают, теряя территорию, при этом войска деморализованы.



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Украинские войска оказались в ужасном положении: они деморализованы и отступают, заявил ведущий программы Rising на канале Hill TV Робби Соаве.

Как он отметил, американские и украинские эксперты знают, что в нынешнем конфликте на Украине не получится одержать победу.

«Они (ВСУ. — ИноТВ) медленно отступают. Они теряют территорию. В их армии развал. Войска деморализованы. Они в ужасном положении», — подчеркнул Соаве.

Он добавил, что нынешнее положение дел ВСУ нельзя назвать «устойчивой выигрышной ситуацией».

«Настало время для дипломатии или мы дойдём до того, что вся Украина будет поглощена», — заявил ведущий Hill TV.