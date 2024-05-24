Мнение: Антидепрессанты и кастрация

Интересная новость опубликована – из тех, которые должны были бы вызвать на Западе огромное потрясение общественности… если бы там по-прежнему работали СМИ:

“Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) – самая популярная группа антидепрессантов, такие её представители, как “Золофт” и “Прозак”, прописываются многим миллионам людей в разных странах. При этом они могут вызывать эректильную дисфункцию, низкое либидо, сухость влагалища и проблемы с оргазмом, и эти эффекты сохраняются на годы (или на всю жизнь) после отмены препаратов. Кроме того, СИОЗС влияют на качество спермы. В настоящее время на FDA (Американское агентство по контролю пищевых и лекарственных препаратов) подаёт в суд группа учёных, которые утверждают, что агентство с 2018 года игнорировало их петицию с просьбой предупредить о длящихся побочных эффектах, разрушительных для сексуальной жизни пациентов. На сегодня каждый десятый американец в возрасте от 12 лет принимает антидепрессанты. В Британии препараты из группы СИОЗС принимает каждый восьмой гражданин”.

И далее, с того же сайта АПН: на первом месте в мире по потреблению антидепрессантов – Шотландия, где антидепрессантах “сидит” почти четверть взрослого населения; далее Исландия, где их принимает 161 человек из каждой тысячи, то есть каждый шестой. На втором месте Португалия (139 человек из тысячи), на третьем месте Канада (130 человек). Далее: Австралия (122), США (110), Швеция (109), Британия (108). При этом Исландия – на третьем месте “счастливейших стран мира”.

Циник тут скажет, что в данных нет никакого противоречия: да, люди поели любимых антидепрессантов, у них пропало либидо, кончилась эрекция, наступила сухость влагалища – и естественно, они тут же вошли в рейтинг самых счастливых, поскольку известно, что как раз от секса, от греховного влечения друг к другу и происходят все беды и несчастья на земле, не говоря уж о страшном СПИДе. Живут себе постоянно довольные собой “химически кастрированные” граждане, занимаются на работе общественно полезным трудом; разве это не идиллия? Ни забот, ни тревог; даже детей нет (да и откуда им взяться).

Крайне интересные данные, а иск ученых к одной из самых могущественных организаций по контролю за лекарствами в мире – FDA – как бы намекает нам на то, что “дед тронулся” и что с буквальным разгулом так называемых “антидепрессантов” в мире наконец-то будет покончено. КОНЕЧНО, НЕТ.

Как я постоянно рассказываю на своих психологических стримах, существует два вида депрессии, причем та, которую действительно требуется ЛЕЧИТЬ, именно лекарствами в стационаре, так называемая “клиническая”, являющаяся именно болезнью психиатрического характера – это примерно 1 (один) случай из тысячи “обычных”, т.е. невротических “депрессий”. Это при том, что люди в России и во всем мире просто обожают сами себе ставить диагноз “депрессия”, это болезнь, можно, сказать, модная, “интеллигентная”. Даже как-то неприлично не страдать от депрессии, как будто ты быдло какое-то.

На деле же то, что обычно называется “депрессией” – это наша ТОСКА. Как уже очень давно обозначило Наше Всё:

“Недуг, которому причину

Давно бы отыскать пора

Подобный английскому сплину,

Короче – русская хандра…” и т.д.

Человек тоскует от пустоты и скуки своей жизни, от того, что он вынужден каждый день ходить на нелюбимую работу и заниматься там бессмысленным, а то и напрямую общественно вредным трудом, работой, которая не по душе, но при этом отнимает все силы; от утраты жизненных перспектив (я буду ходить вот так, по кругу, как слепая лошадь, всю жизнь); что приходится тупо мириться с работой, с которой не уйти, поскольку есть риск не найти никакую другую. Человека также может не устраивать его семья или отношения, в которые он влез и также не видит возможности из них выйти, поскольку, в частности, одновременно боится и одиночества.

Словом, обычно “депрессия” – это не экзогенное (внутреннее) расстройство, а вполне себе внешне обусловленное расстройство, когда из глубины психики поступает сигнал самому себе: нам здесь не нравится, с этим надо что-то делать. Такая “психологическая духота”.

Какова в таких условиях роль психомедика в проклятом мире чистогана? Такая, какую и следует ожидать: психомедик в таких условиях работает не на реальную борьбу с ТОСКОЙ и унынием, не помогает клиенту понять, что же ему/ей на самом деле нужно и как вырваться из заколдованного круга; нет, он лишь помогает взбунтовавшейся шестеренке встать обратно в строй и продолжать крутиться в заданном режиме. А вой в ее мозгу сирены “я так больше не могу” отключает при помощи волшебной таблеточки. Надо же понимать, что отключение при этом заодно и всей сексуальности субьекта манипуляции – это ни в коем случае не баг, а наоборот – это самая настоящая фича, ЦИМЕС всего процесса.

“Сексуальность” в данном случае идет как синоним более общего понятия “жизнь” – в частности, и как способность давать жизнь другому. Врач, грубо говоря, делает обратившегося “немного более мертвым” – как раз для того, чтобы ему/ей стало легче выполнять свои функции на конвейере современных корпораций и/или бюрократии. Как же в таком случае “устранять” досадную “побочку” чудо-таблеток в виде повреждения либидо?! Но, господа, если это устранить, то лечение потеряет всякий смысл!

Так что делу не будет дан ход, а мировые СМИ, как и в случае с “побочками” “вакцин от ковида”, будут молчать. Дело заглохнет. Не особо будут возражать и любители антидепрессантов во всем мире – наоборот: многим людям нравится быть мертвыми, и чем больше, тем лучше – их это успокаивает.

Тем, кто все еще не оставил надежды жить ярко, насыщенно и достойно, в полном смысле слова “жизнь” – в этом мире остается лишь одно: знать и понимать. Знать подлинное имя “депрессии” – человеческая тоска. Знать, что означает в современном новоязе слово “лечить” (глушить боль), “лекарство” (заглушка живых проявлений), “врач” (человек по раздаче “лекарств”). И спасать по крайней мере тех, кто рядом.