Службе опеки разрешат отправлять в детдома подростков, не умеющих пользоваться компасом и стрелочными часами

Региональным комиссиям социальной опеки разрешили изымать из семей детей, которые обладают признаками приобретённой социальной отсталости – к примеру, не могут ориентироваться с помощью компаса или определять время по стрелочным часам.

Их родителей будут штрафовать и временно лишать родительских прав.

К числу признаков социальной отсталости, помимо прочего, относятся неспособность умножать в уме двухзначные числа менее чем за 15 секунд, для мальчиков от 14 лет – несдача норм ГТО, касающихся рытья окопов и метания гранат, избыточный вес, для девочек от 12 лет – отсутствие базовых навыков шитья, включая наложение заплат.

Что же касается подростков 16-18 лет, то к ним предъявят дополнительные требования насчёт знания базового курса школьной программы и ОБЖ: так, они должны уверенно называть хотя бы трёх русских поэтов Серебряного века, владеть основными навыками создания чертежей или домоводства, уметь ориентироваться в лесу и оказывать первую медицинскую помощь.

– Речь идёт о 94 различных навыках, и разумеется, что ребёнок не должен владеть ими всеми – хотя это и очень желательно. Комиссии разрешат по своему усмотрению определять, считается ли подросток социально отсталым, и определять меру наказания для него и его родителей, – поясняют авторы новых правил. – В то же время, если насчитывается больше пяти признаков социальной отсталости, о снисхождении речи уже идти не может – это отправка в социальное учреждение, где государство само реализует родительские обязанности, раз биологические родители по каким-то причинам этого не сделали.

Органы опеки не планируют проводить тотальное тестирование всех детей на признаки социальной отсталости, но будет делать это выборочно или по рекомендациям педагогического коллектива, общественников и соседей.

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