Рупор кремлевской пропаганды: Бортников о теракте в “Крокусе”

Директор ФСБ Бортников сообщил о ходе расследования теракта в "Крокусе".

1. Непосредственное отношение к теракту имеет ГУР МОУ.

2. Устанавливается весь круг лиц причастных к теракту. Пока задержано более 20 человек – как исполнителей, так и пособников.

3. Координация исполнителей осуществлялась через боевиков "Вилаята Хорасан" действующих в Афганистане и Пакистане. Через них прошло и финансирование теракта

4. Для отхода террористов было подготовлено "окно" на украинской границе, которое было подготовлено с украинской стороны, куда они двигались по команде.

5. Расследование будет продолжаться вплоть до нахождения всех причастных.

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