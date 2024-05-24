Мнение: Про хорошую жизнь в СССР

Блогер obninskchess_ru пишет, что в позднем СССР граждане жили весьма неплохо, при этом не только благодаря твёрдой уверенности в завтрашнем дне, но и материально. Я не готов полностью согласиться с этим утверждением, однако считаю правильным хотя бы его всерьёз обсудить. Цитирую (ссылка):

СССР прекратил своё существование в 1983 со смертью Брежнева. После, “это” можно было называть как угодно, особенно с 1985, Перестройкой, или Перекройкой, или Поздний СССР, или ещё как, только к Советскому Союзу это уже не имело отношения (кооперативные палатки, рынки-барахолки с джинсами и прочей лабудой и т.д. (Амаретто, причём Дисаронно, Мальборо, Пэлл Мэлл и т.д. для СССР было за гранью). А формально да, СССР кончился в 1991.

Работая в 1980-х, как уже здесь писал, директором крупного Дома Культуры в колхозе (2 этажа, зал 300 с лишним мест, оборудованная сцена, аппаратура, включая и электромузыкальные инструменты и т.д.), я получал на круг 135 рублей. Жил в селе (центральная усадьба колхоза), в городском доме со всеми удобствами (особая гордость колхозников: чистейшая голубая вода, в колхозе была своя скважина с разводкой водопровода. Также канализация, газ баллонный, центральное отопление, электричество). Квартиру дали абсолютно бесплатно (большая двушка, с огромной лоджией и раздельным санузлом), как молодому специалисту, а квартплата была в колхозе действительно копеечной, даже и не помню. Кстати в Москве в это время также. Помню только (чуть ранее) мать давала оплатить в сберкассе, что-то около 16-18 рублей в месяц, а это: и квартплата, и телефон, и электричество, отопление, холодная и горячая вода само собой. И даже музыкальная школа в эти деньги тоже входила.

Поскольку я проводил в ДК и дискотеку, а она у нас была лучшая в районе, я на свои деньги накупил постепенно несколько боксов (больше ста штук) импортных аудио кассет (для себя, но использовал их и на дискотеке), которые стоили тогда по 25 рублей за штуку (обычные наши стоили копейки, но они не котировались: 60 минут против 90 минут у импортных и быстро засоряли головку магнитофона). Не говоря уже про домашнюю аппаратуру, приборы и т.д.

Так, свежайшее парное молоко в колхозе стоило 1 рубль за литр (в московских магазинах треугольный пакетик 0,5 литра стоил 16 копеек, а 6% 25 копеек, сливки были только 33%, а не 10-15-20, как сейчас, а 33 чуть ли не по цене мясного фарша), а парное мясо в колхозе (по качеству даже лучше, чем на рынке, тушу разделывали на моих глазах) стоило 5 рублей за килограмм (в московских магазинах мясо стоило 2-3+ рубля, варёная колбаса шикарного качества также, самая популярная по 2 руб. 20 коп. за килограмм). Кстати, варёная колбаса продавалась практически везде плюс-минус (и на периферии, в дефиците была копчёная), особенно “с жиринками”, а в Москве были магазины, которые так и назывались: “Колбасы” (так же как и “Молоко”, “Овощи фрукты” и т. д., супермаркетов практически не было).

Овощи, зелень и т.д. — у всех в колхозе были участки (и у нас тоже).

Итак: второй ребёнок (младшая дочь) уже к этому времени родилась (то есть двое детей), неработающая жена (чуть позже устроилась музработником в колхозный детский садик), на 135 рублей в месяц жили вполне сносно. Не шиковали, но вполне, необходимое всё было плюс воспитывали двух маленьких детей (еда, одежда и пр.).

Добавлю, что мать, как инженер в московском проектном институте (ГИПРОНИИЗДРАВ), получала 180 рублей плюс премию, что по тем временам также было довольно сносно.

Вот реальный расклад, а не счёты-расчёты.

Главное, что было в советское время — это твёрдая уверенность в завтрашнем дне.