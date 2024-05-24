Мнение: Погубит ли Россию коррупция, тщательное расследование взяток и доверие как основа экономики

1. Коррупция — зло, но последствия бездумной «борьбы с коррупцией» могут быть опаснее и разрушительнее, чем сама коррупция. Это непопулярное мнение высказал блогер konstantinus-a (ссылка):



В последние годы у нас мода гипертрофировать роль коррупции, в частности объявляя, что “коррупция погубит Россию” и т.п. Подобные лозунги на знамёнах всех оппозиционэров… <…>

Сейчас, после громкого ареста замминистра обороны Тимура Иванова (а потом и начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова) за крупные взятки, эта тема стала ещё популярнее <…>

Во-первых, понятное дело, что добровольные помощники ЦИПСО из караул-патриотов не дремлют – каждый повод используют для работы на поражение России в войне, зная, что единственная возможность этого – раскачать внутреннюю смуту на лозунгах о «глупости и измене» правительства и генералов. В 1905, а особенно мощно в 1917 гг. у них получилось, те успехи их вдохновляют и сейчас.

Вор… всегда и везде неизмеримо лучше мятежника <…>, в той же степени, в какой насморк лучше рака лёгких.

<…>

А, во-вторых, на самом деле ни в русской, ни в мировой истории нет примеров гибели страны от коррупции (были случаи, когда это стало лишь одним из заметных, но всё равно второ-/третьестепенных, факторов, не более). Даже в России в 1990-е, когда коррупция была на порядок порядков выше чем сейчас, когда воровали не время от времени по 1-2 миллиарда рублей, как несчастный Иванов, а непрерывно, заводами и целыми отраслями, даже при СССР, когда коррупция как вода пропитала все поры советского общества сверху донизу, так что без мелкой взятки даже кран на кухне нельзя было нормально отремонтировать, даже тогда это не стало ни причиной гибели СССР, ни привело к краху Новую Россию в 1990-е.

Коррупция — это неизбежное зло любой госсистемы во все времена. Причём в современной России коррупция относительно умеренная, до какого-нибудь Китая нам по уровню и распространённости коррупции как до Луны, а по масштабам распилов и откатов как в США вообще как до Солнца. И ни Китай, ни США пока что-то не собираются гибнуть (ну, с США в последнее время уже не всё так однозначно, но причина явно не в коррупции).

Россию погубит, точнее может погубить, опять, как уже было в нашей истории — ультраоппозиционная истерия, поиски «глупцов и изменников» среди руководства государства и армии во время войны с внешним врагом, и оправдания не только подобной подрывной работы в тылу, но и прямого предательства и мятежа (патамуштапротивкарупции)…

2. Александр Дюков пишет (ссылка):



Предполагаемые взяткодатели в деле генерала Шамарина – гендиректор и главный бухгалтер “Пермского телефонного завода “Телта”, они арестованы, сообщили в СК.

А теперь – внимание:

Руководство “Телта” было задержано 19–20 июля 2023 года в рамках расследования уголовного дела по факту хищения денежных средств в период 2014-2023 при поставках телефонных аппаратов по государственным контрактам для нужд Министерства обороны Российской Федерации. А в конце 2023 г. следствие изменило квалификацию преступления гендиректору и главбуха, предъявив им обвинение в даче взятки в крупном размере.

Так что деятельность генерала Шамарина давно расследовали. Сейчас просто отмашка пришла реализовываться.

3. В Школе Капитализма я пишу об основах нашей экономики — доверии и репутации. Цитирую из середины статьи (ссылка):

…Доверять всем подряд ничуть не менее глупо. Мне не нравятся эти западные психологические упражнения, когда кто-то падает со стола затылком назад и скрещенными на груди руками, а группа испытуемых его подхватывает, не давая свернуть шею при ударе о пол. Это нарушение элементарной техники безопасности, которое для возомнивших себя спецназовцами обывателей может закончиться вот так. Отправить 10 тысяч рублей в незнакомый магазин, чтобы оттуда привезли большую коробку кофе — это одно. Оформить на кого-нибудь свою квартиру — совершенно другое.



Напомню, что один из классических сценариев потери квартир выглядит так.



А. Липкий тип переписывает квартиру на родственников или друзей, чтобы выгадать при разводе, надуть государство или увильнуть от выплаты долгов.



Б. Так как подобное тянется к подобному, друзья махинатора проявляют себя крысами и отказываются возвращать квартиру обратно.



В. Хитрец теряет имущество, эквивалентное его зарплате за 10 лет.



Столь неприятный результат достигается совмещением двух плохих практик: непорядочности в делах и бездумной доверчивости. Когда ошибка только одна, риски потерять квартиру значительно ниже.



Если жуликоватый тип достаточно умён, чтобы судить о своём окружении по себе, он или вообще откажется от рискованной операции, или позаботится о подстраховке на случай, если друзья попытаются его надуть.



С другой стороны, щепетильный и порядочный член общества, доверив квартиру кому-нибудь из близких, с большой долей вероятности получит её обратно, так как тем и в голову не придёт отказаться от возврата вверенного им имущества.



Обратите внимание, что государственные институты тоже имеют не абсолютную надёжность…