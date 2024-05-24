Цена запчастей Samsung настолько высокая, что проще купить новый гаджет

Партнерство между iFixit и Samsung, нацеленное на облегчение ремонта смартфонов, завершено после двух лет сотрудничества, объявила компания iFixit на своем сайте.

Генеральный директор и соучредитель iFixit Кайл Винс объявил, что контракт не будет продлен из-за нежелания Samsung участвовать в обеспечении доступности ремонта для пользователей.

Винс подчеркнул, что высокие цены на запчасти делали ремонт экономически нецелесообразным для многих пользователей, что приводило к тому, что они предпочитали приобретать новые устройства вместо ремонта старых.

Несмотря на окончание официального сотрудничества, iFixit продолжит предоставлять запчасти и ремонтные инструкции для устройств Samsung так же, как и для устройств Apple. Однако компания больше не сможет получать официальную документацию от Samsung.

Кроме того ограничения, накладываемые на количество запчастей, которые iFixit может продавать одному клиенту в квартал, будут сняты с 17 июня в связи с окончанием действия контракта.

Инцидент с iFixit стал одним из примеров недовольства в индустрии потребителей высокими ценами на запчасти Samsung, которые делают ремонт старых устройств менее привлекательным с финансовой точки зрения.