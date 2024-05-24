 

Рупор кремлевской пропаганды: Сбежал на танке в Россию

24.05.2024, 14:25, Разное
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Танкист ВСУ Максим Лихачев сбежал с Украины на танке перегнав его через линию фронта.

У нас новый и очень интересный человек:
Лихачев Максим Анатольевич, 1985 г.р. в г. Сватово (ЛНР).

Осенью 2022 года вернулся на Украину из Польши.
22.10.22 через святошинский ТЦК поступил на службу в 101 бригаду ВСУ.
Через год, 23.10.23 перешёл в 110 бригаду ВСУ.
01.02.24 перешёл в 119 бригаду ВСУ.
С 01.03.24 до плена в 59 бригаде ВСУ.

Лихачёв перешёл на нашу сторону на Донецком направлении на угнанном украинском танке Т-64. Танк угнал поскольку посчитал, что так будет безопасней добраться до наших позиций, где его заранее ждали по предварительной договорённости. Никто в спину не стрельнет и для других ВСУшников на передовых позициях всё выглядело как обычный боевой выход танка.

С кем Максим встречался в Польше, после чего вернулся на Украину, почему каждая бригада ВСУ где он появлялся несла потери и чем он будет заниматься у нас Лихачёв скоро расскажет сам.

@NeoficialniyBeZsonoV – цинк

Источник: Colonel Cassad


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