Рупор кремлевской пропаганды: Сбежал на танке в Россию

Танкист ВСУ Максим Лихачев сбежал с Украины на танке перегнав его через линию фронта.

У нас новый и очень интересный человек:

Лихачев Максим Анатольевич, 1985 г.р. в г. Сватово (ЛНР).

Осенью 2022 года вернулся на Украину из Польши.

22.10.22 через святошинский ТЦК поступил на службу в 101 бригаду ВСУ.

Через год, 23.10.23 перешёл в 110 бригаду ВСУ.

01.02.24 перешёл в 119 бригаду ВСУ.

С 01.03.24 до плена в 59 бригаде ВСУ.

Лихачёв перешёл на нашу сторону на Донецком направлении на угнанном украинском танке Т-64. Танк угнал поскольку посчитал, что так будет безопасней добраться до наших позиций, где его заранее ждали по предварительной договорённости. Никто в спину не стрельнет и для других ВСУшников на передовых позициях всё выглядело как обычный боевой выход танка.

С кем Максим встречался в Польше, после чего вернулся на Украину, почему каждая бригада ВСУ где он появлялся несла потери и чем он будет заниматься у нас Лихачёв скоро расскажет сам.

@NeoficialniyBeZsonoV – цинк

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