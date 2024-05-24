Туфли с леопардовым принтом – свежая идея для летнего образа: лучшие модели

Леопардовый принт всегда вызывал бурные споры. Кто-то поет ему дифирамбы, а кто-то считает верхом безвкусицы. Но этим летом поклонники анималистичного дизайна могут порадоваться. Туфли-леопарды снова в тренде, поэтому давайте рассмотрим самые актуальные модели и образы.

Балетки

Комфортные мягкие балетки на ровной подошве должны быть в гардеробе каждой девушки. Эта универсальная обувь подходит и к повседневному, и к романтическому стилю. А леопардовый принт придаст изюминку даже самому простому однотонному наряду.

“Мэри Джейн”

Так называется обувь с горизонтальной перемычкой. Эта небольшая деталь делает балетки или туфли более женственными, элегантными, придает образу нотку игривости. А леопардовый принт делает эту достаточно скромную обувь более пестрой и вызывающей. Таким образом, вы не имеете шанса остаться незамеченной.

Кроссовки

Кто сказал, что спортивная обувь обязательно должна выглядеть по-спортивному? Выбирайте леопардовые кроссовки, и вы станете настоящей звездой тренажерного зала. Либо же такая деталь сделает более привлекательным ваш комфортный повседневный образ.

Мокасины

Это еще один вариант комфортной повседневной обуви, которую уместно выбрать в леопардовом стиле. Такой аксессуар станет ярким акцентом в однотонном образе или приятным дополнением к пестрому гардеробу.

Острый носок

Обувь с острым носком – это всегда беспроигрышный вариант для создания стильного женственного образа. Банальные балетки или эспадрильи будут выглядеть более элегантно, если у них удлиненный носок, и они окрашены в леопардовые пятна.

Туфли на высоком каблуке

Высокий каблук или шпилька всегда ассоциируется с женственностью. А если обувь на каблуке будет еще и леопардовой, это просто двойная доза элегантности и стиля. Причем неважно, какой именно фасон обуви вы выберете. Например, к офисному или повседневному стилю подойдут туфли с круглыми носками.

Если вы ищете удачную обувь для вечернего или официального образа, отдавайте предпочтение остроносым туфлям или босоножкам. Они прекрасно дополнят нарядное платье или строгий деловой костюм.

Высокая платформа

Как альтернативу каблукам можно использовать обувь на платформе, которая является более устойчивой и прекрасно подходит для случаев, когда нужно долго находиться на ногах. При этом платформа смотрится более женственно, нежели обувь на низком ходу. Такой “леопард” подойдет и для делового мероприятия, и для романтического свидания.