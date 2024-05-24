Скандалы: «Он считал себя чистильщиком»

Ангарский маньяк стал самым опасным убийцей России. Почему его не могли поймать 20 лет?

В онлайн-кинотеатре Okko вышел триллер «Тень Чикатило». Новый сезон сериала об охоте на маньяков в СССР и России уже стал одним из главных кинособытий первой половины 2024 года. По сюжету детектива, в Иркутске появляется преемник печально известного советского маньяка Андрея Чикатило, и город погружается в тревогу и страх. Сценарий сериала создан на основе реальных событий, прототипом иркутского маньяка стал серийный убийца, который по числу жертв значительно превзошел Чикатило, — ангарский маньяк Михаил Попков. Это единственный россиянин, приговоренный к двум пожизненным срокам за убийство более 80 женщин. Недавно он решил сознаться в новых преступлениях и намерен рассказать о тех расправах, которые до сих пор числятся нераскрытыми. «Лента.ру» встретилась со следователями и самим преступником, чтобы вместе с онлайн-кинотеатром Okko рассказать о том, как ловили ангарского маньяка и почему он так долго оставался невидимкой для правоохранительных органов.

Поздно вечером 16 октября 1992 года жительница Иркутска, 33-летняя Наталья Виговская вышла на перекресток улиц Байкальская, Ширямова и Карл-Маркс-Штадт (ныне проспект Маршала Жукова), чтобы поймать частника и отправиться домой после дружеской вечеринки. Несмотря на поздний час, долго ждать не пришлось: вскоре возле Натальи остановился ярко-оранжевый «Запорожец», водитель которого согласился подвезти Наталью.

Машина тронулась, и, вероятно, почуяв запах спиртного от пассажирки, водитель предложил ей продолжить не по сезону теплый вечер на природе. Новый знакомый показался Наталье человеком приятным и обходительным, и после недолгих раздумий она согласилась. Купив в одном из ночных ларьков вина, пара отправилась на берег Иркутского водохранилища. Именно там спустя несколько дней случайные прохожие нашли тело женщины.

Следователи быстро установят: жертва и убийца приехали на автомобиле, затем ее избили и задушили ее же кофточкой. Однако это преступление оставалось нераскрытым почти четверть века.

Лишь в 2015 году станет понятно: Наталья Виговская стала первой жертвой ангарского маньяка, самого страшного убийцы в истории России и СССР.

***

В лихие 1990-е на страну обрушился такой вал преступлений, что правоохранительные органы едва с ним справлялись. Иркутская область — не исключение. В одном только Ангарске в отдельные дни милиция регистрировала по три убийства. Постоянные вызовы и последующая бумажная волокита утомляли местных следователей.

Но к обычным бытовым преступлениями и бандитским разборкам внезапно добавились новые. В 1996-1997 годах в Иркутской области заговорили о появлении маньяка: поводом для тревожных разговоров стали 19 убийств, произошедших в окрестностях Ангарска с интервалом примерно в месяц.

Жертв объединяло одно: все они были женщинами

Бульварная пресса уже вовсю пугала своих читателей статьями о похождениях опасного монстра, но следователи не спешили с выводами и не сразу связали все эти преступления в одну серию.

Их смущало многое. Во-первых, тела убитых находили в разных районах Иркутской области. К тому же часть жертв были найдены обнаженными, часть нет, в одних случаях были следы сексуального контакта, в других их не было. Отличался возраст убитых и орудия преступления — то это был нож, то топорик, а порой и вовсе отвертка.

Позднее, в 1998 году, в Иркутске все же была создана следственная группа по делу «предполагаемого маньяка». Она изучила 21 убийство, но опять же сочла, что они не связаны между собой и их, скорее всего, совершили разные преступники. Среди аргументов, в частности, приводился тот факт, что в пяти эпизодах были убиты сразу две женщины. Это позволило милицейскому руководству сделать вывод, что злоумышленников в этих случаях было несколько, а значит, версия о маньяке-одиночке ошибочна.

Различий в преступлениях и впрямь хватало. Но, как вспоминал позже следователь по особо важным делам при Генпрокуроре России Валерий Костарев, у следствия были и другие причины не объединять иркутские убийства в одну серию.

Признать серию преступлений — значит, заявить о появлении маньяка и автоматически привлечь внимание Москвы, обеспечить себе регулярные проверки, упоминания в отрицательном смысле на всех ведомственных мероприятиях и тому подобное. Именно поэтому о серийных преступлениях предпочитают помалкивать и не спешат объединять их в одно следствие

Валерий Костарев

следователь по особо важным делам при Генпрокуроре России

Тем временем убийства женщин в Иркутской области продолжались. Тогда Генпрокуратура России запросила на проверку материалы по нераскрытым убийствам, и тут криминалисты столкнулись с неприятным открытием: как оказалось, по многим эпизодам расследование вообще не велось.

В уголовных делах было по два-три листа, допросы свидетелей просто копировались и подшивались в папки, а в отдельных случаях не делалось даже этого.

На фоне грандиозного скандала в Иркутск откомандировали прокурора-криминалиста Николая Китаева, который в то время работал в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. У него был опыт расследования дел о маньяках — он работал в следственной группе по делу Иркутского монстра Василия Кулика.

Так началась охота за ангарским маньяком. Никто и предположить тогда не мог, что она растянется на долгие два десятилетия.

По кровавому следу

Распространенная версия гласит, что Китаев, изучив дела, подготовил справку, в которой утверждал: в Ангарске на протяжении нескольких лет действует маньяк, расправляющийся с женщинами при помощи топора и считающий себя «чистильщиком». Свои выводы он доложил на совещании в Иркутской прокуратуре в 1998 году, и они оказались столь убедительны и одновременно неудобны, что Китаева быстро отправили на пенсию.

На самом деле в справке Китаева от 8 декабря 1998 года действительно содержится анализ оперативно-поисковых дел УВД Иркутской области и отмечается огромное количество нарушений, допущенных сотрудниками милиции. Однако вывода о том, что в Иркутской области появился маньяк, в документе нет. По сути, справка содержит лишь констатацию того факта, что сотрудники милиции не выполняли указаний надзирающих прокуроров и следователей прокуратуры.

Между тем два года спустя, 5 июня 2000 года рядом с поселком Вересовка нашли сразу двух убитых женщин, чьи тела лежали рядом. При этом, по заключению судебных медиков и криминалистов, одна из них скончалась на сутки позже, но обе были убиты схожим способом и, вероятнее всего, это сделал один человек. Это могло означать, что и прежние двойные убийства тоже вполне мог совершить один человек. И что хуже всего — этот человек достаточно смел и решителен, чтоб вернуться на место преступления и совершить там новое убийство.

Но и после этого шестеренки следственной машины не пришли в движение. Нехотя и со скрипом они заработали лишь два года спустя, когда в январе 2002 года известный российский журналист Марк Дейч опубликовал статью «Убийца по средам», написанную по итогам его беседы с Николаем Китаевым. В материале содержались цитаты из той самой справки 1998 года, из-за которой прокурора отправили в отставку, а сам журналист делал вывод о существовании маньяка.

Статья была опубликована в январе 2002 года, но только в мае попалась мне на глаза. Я тогда был замруководителя отдела по расследованию умышленных убийств Генпрокуратуры и написал рапорт о том, что изложенные в статье факты надо проверять следственным путем

Валерий Костарев

следователь по особо важным делам при Генпрокуроре России

Тень маньяка

Именно Валерия Костарева можно считать прототипом полковника Ковалева из сериала «Тень Чикатило». Руководство поручило Костареву создать и возглавить объединенную следственно-оперативную группу. Приказ подписали генпрокурор России Владимир Устинов и глава МВД Борис Грызлов. 19 июля 2002 года Костарев принял к производству уголовное дело об убийстве двух женщин у поселка Вересовка.

Работая над ним, следователи параллельно изучили все нераскрытые убийства женщин в Иркутской области и к декабрю 2003 года соединили в одно производство 21 уголовное дело с 27 жертвами. Так началось расследование дела ангарского маньяка: к тому времени с его первого убийства прошло уже десять лет.

В отличие от коллег, группа Костарева нашла в преступлениях ангарского маньяка гораздо больше сходств.

Жертвы — женщины 19-40 лет, находились в состоянии алкогольного опьянения, исчезли в вечернее или ночное время с улиц Ангарска. Как правило, возвращались одни из гостей, клубов или магазинов, где покупали спиртное.

Большинство жертв были полностью или частично обнажены, в некоторых случаях на их телах нашли признаки сексуального контакта.

Тела жертв вскоре после исчезновения находили под Ангарском в лесных массивах, у проселочных и лесных дорог. Эти дороги проходили неподалеку от автодороги Иркутск — Красноярск, а также от объездной автодороги вокруг Ангарска. Во всех случаях возле тел находили следы автомобиля.

Схожий характер повреждений на телах жертв: множественные одинаковые ранения, нанесенные в голову или, реже, в грудную клетку. Причем их наносил человек большой физической силы.

Орудия преступлений — топоры, ножи (в том числе кустарного изготовления) и отвертки, зачастую брошенные на месте убийства.

Все это позволило предположить: преступник считал себя «чистильщиком», уничтожающим женщин, которые, по его мнению, вели себя аморально

Валерий Костарев

Следователь по особо важным делам при Генпрокуроре России

Участники группы Костарева решили заново допросить всех свидетелей и родственников потерпевших, но почти сразу столкнулись с недоверием и выраженной антипатией. Как оказалось, людей уже много раз вызывали на допросы по этим делам, причем нередко их в глаза называли главными подозреваемыми и обещали надолго отправить за решетку, что не способствовало установлению доверительных отношений. Поэтому группе Костарева приходилось еще и исправлять ошибки предшественников, убеждая людей, что они сейчас имеют дело как раз с добрыми следователями.

Несмотря на все сложности, уже первые результаты работы привели к интересным выводам. В частности, судя по журналам с постов ГАИ, куда заносят данные остановленных для проверки водителей, ни один из них не отметился вблизи двух или более мест, связанных с убийствами. Это показалось очень странным: подозреваемый явно из местных, наверняка ездит по области не только с целью убийств, а ни один из патрулей его ни разу не остановил даже для рутинной проверки, которые в те годы проводились чуть ли не круглосуточно. Не преступник, а невидимка.

Однако опытные следователи знали секрет этой магии: такое вполне возможно, если за рулем находится милиционер, — сотрудники ГАИ не записывают его данные в журналы, поскольку он «свой». С этого момента версия о том, что подозреваемый — милиционер, стала основной.

А еще свидетели нескольких преступлений, совершенных в 1995-1996 годах, видели, как жертвы садились в «Ниву», — это стало третьим критерием поиска подозреваемого.

Так удалось составить примерный портрет преступника: сотрудник милиции в 1994-1999 годах, третья группа крови, работает по сменному графику и в 1995-1996 годах ездил на «Ниве». Физически очень сильный и, скорее всего, легко вступающий в контакт с незнакомыми людьми

Валерий Костарев

Следователь по особо важным делам при Генпрокуроре России

Следователи составили списки людей, попадающих в установленные критерии, и начали проверять тех, кто оказался сразу в нескольких списках одновременно. Таких оказалось немало — 354 сотрудника милиции с «Нивой» и третьей группой крови. Именно их и стали приглашать на добровольную сдачу генетического материала на анализ.

Весной 2012 года на такую сдачу вызвали 48-летнего жителя Ангарска, пенсионера МВД Михаила Попкова,13 апреля он пришел и абсолютно спокойно сдал генетический материал. Анализы отправили экспертам: по методике того времени результатов нужно было ждать несколько недель.

Ответ пришел 16 июня и сильно удивил следователей: генотип Попкова полностью совпадал с биологическими следами на телах трех жертв.

Человек с ружьем

Сразу после получения результатов следователи выяснили, что Михаил Попков уехал из Ангарска. По предварительным данным, он отправился отдыхать к родственникам в Липецкую область, а оттуда — за очередной машиной во Владивосток. В те годы Попков зарабатывал на жизнь перегоном автомобилей.

Попкова в Ангарске ждали в начале июля. Но решили не тянуть, и следователь Василий Доморадов вместе с оперативниками группы вылетел в Приморье

Валерий Костарев

следователь по особо важным делам при Генпрокуроре России

Попкова задержали в поезде: за несколько станций до Владивостока в состав вошли сотрудники следственной группы и оперативники. Они осмотрелись, выждали время, а затем вошли в купе, где ехал подозреваемый, и объявили ему о задержании.

Следователь Доморадов: «А вы знаете, за что задержаны?»

Подозреваемый Попков: «Знаю».

На этих словах один из оперативников открыл сумку с вещами Попкова и нашел там гладкоствольное ружье, готовое к стрельбе. Задержанный заявил, что вез его для самообороны при перегоне машины, однако, по мнению следователей, Попков готов был воспользоваться им и при задержании, и только эффект неожиданности не позволил ему открыть огонь.

Несмотря на кажущее спокойствие, после сдачи анализов на ДНК Попков обратился к знакомому адвокату. Он сказал, что его могут арестовать по надуманному обвинению в убийстве нескольких женщин, и попросил этого адвоката приготовиться его защищать. То есть Попков понимал, что его ждет

Евгений Карчевский

следователь, полковник юстиции

На первых допросах Попков отказался говорить, но затем следователю Доморадову удалось наладить с ним психологический контакт. Они разговорились о праворульных японских машинах, в которых Попков хорошо разбирался, а после этого беседа коснулась его слабого места — автомобилей марки Subaru, к которым задержанный питал особенно нежные чувства.

Незаметно разговор перешел на перспективы дела, и Попков решил признаться в тех убийствах, по которым были железные доказательства — результаты генетической экспертизы.

Но это было лишь начало, по другим эпизодам наша группа собрала достаточно доказательств и без генетических материалов. Нашлись свидетели, которые видели пропавших женщин вместе с Попковым, и уверенно опознавали его

Валерий Костарев

следователь по особо важным делам при Генпрокуроре России

Детские травмы

Если бы не тот генетический тест, изобличивший Михаила Попкова, то неизвестно, как долго продолжались бы его поиски: в обычной жизни ангарский маньяк ничем не привлекал к себе внимание. У него были самая заурядная внешность и биография, вот только высокомерное и даже презрительное отношение к женщинам у него появилось не вдруг.

Попков родился 7 марта 1964 года в Норильске, но родители вскоре оставили его на попечение бабушки и дедушки, а сами уехали в Ангарск, где им предложили хорошую работу. Мальчик очень скучал по родителям, но воссоединиться с ними смог лишь через пять лет. За это время у Попкова родилась маленькая сестра, которой родители уделяли гораздо больше внимания. Именно из-за этого у Попкова сформировалась детская, но очень злая ревность ко всем девочкам.

Будучи школьником, Попков поехал в пионерский лагерь, но отец и мать не навещали его там в «родительские дни». Тогда он сбежал, добрался до Ангарска, вошел в квартиру и застал там мать, которая занималась сексом с незнакомым мужчиной. Этот случай усугубил негативное отношение Попкова к женщинам.

Он постоянно искал в них минусы и недостатки, вызывающие в нем болезненную реакцию. Доходило до абсурдного. Как-то в 17 лет он пошел на дискотеку и познакомился там с ровесницей. В тот вечер дома у Попкова не было родителей, и он позвал девушку к себе — так он получил свой первый сексуальный контакт. С этой девушкой он больше никогда не виделся, но ее «распутное поведение» и «легкую доступность» позже он будет не раз вспоминать при встрече с женщинами, готовыми проявить инициативу.

Год спустя Попков познакомился с женщиной старше его, у них вспыхнул роман, но уже через несколько месяцев она разорвала отношения, объяснив это тем, что не станет ждать его из армии и хранить ему верность. Попков отслужил, а вскоре после демобилизации познакомился со своей будущей женой Еленой. Они быстро сыграли свадьбу, через год у них родилась дочь, которую Попков нежно любит до сих пор.

Я к роддому с биноклем приходил: мне жена дочку в окно показывала, и я ее с улицы внимательно рассматривал еще в первый день

ангарский маньяк Михаил Попков в беседе с «Лентой.ру»

Первая кровь

В 1987 году Михаил Попков устроился работать в милицию, где зарекомендовал себя очень хорошо: в юности он занимался биатлоном и всегда держал себя в хорошей физической форме. Вскоре после начала службы он задержал двоих грабителей, которые на улице сорвали с женщины шапку и бросились бежать, но Попков догнал и скрутил обоих.

В другой раз он помог раскрыть серию краж: наткнувшись в газете на объявление о продаже ковров, сопоставил эту информацию с оперативными сводками, позвонил по номеру, получил подтверждение и поделился наработкой с оперативниками из уголовного розыска. Фактически раскрытие этого дела он принес коллегам на блюдечке.

Переломным для Попкова стал 1992 год, когда его дочери было пять лет. В один из весенних дней он вернулся домой после дежурства и в абсолютно пустом мусорном ведре нашел два использованных презерватива. Вскоре Попков выяснил, что у его жены появился любовник — коллега с работы.

Я сначала хотел его просто убить, но потом, посоветовавшись с адвокатом, жестоко избил, да так, чтобы следов не осталось. А жену вынудил уволиться и помог устроиться ей в паспортный стол — поближе ко мне. Хотел с ней развестись, но не стал — из-за дочери, чтобы у нее был нормальный отец

ангарский маньяк Михаил Попков в беседе с «Лентой.ру»

По собственному признанию Попкова, осенью того же 1992 года он совершил свое первое убийство — его жертвой стала та самая Наталья Виговская, которая поздним вечером села в ярко-оранжевый «Запорожец» и отправилась на берег Иркутского водохранилища.

На берегу, распивая вино, Попков и Виговская вступили в интимную связь, после которой женщина сказала: «Если бы не муж, мы могли бы продолжить у меня дома». Эти слова возмутили и одновременно возбудили Попкова: он вытащил Виговскую из салона автомобиля, избил, повалил на землю, сел сверху, а затем затянул у нее на шее рукава ее кофточки

Евгений Карчевский

следователь, полковник юстиции

Попков признается в этом убийстве лишь 23 года спустя — в июне 2015 года, уже после первого приговора. Ангарский маньяк уверенно опознает жертву среди нескольких похожих лиц на фото и расскажет следователям, что в момент убийства на берегу на него накатила та же злоба и ярость, которую он испытал, когда нашел дома презервативы в ведре.

Придя в себя, он просто оставил тело Натальи на берегу, скрывшись на своем «Запорожце». Передвигаясь на этой машине, он совершил еще восемь убийств до июня 1994 года, когда поменял ее на «Ниву».

«У меня нет будущего»

В середине 1990-х годов Попков вел двойную жизнь: в одной он убивал женщин, а в другой — боролся с бандитами. К слову, у Попкова, помимо службы в милиции, была и постоянная подработка: он копал могилы. Причем впервые он этим занялся еще в восьмом классе — к работе на кладбище школьника привлек отец. Так что смерть окружала ангарского маньяка на протяжении всей его сознательной жизни.

А еще работа в МВД давала Попкову практический неограниченный источник орудий преступления: дело в том, что в 1990-е годы у населения на руках было очень много ножей. Особенно актуально это было для Ангарска, со всех сторон окруженного колониями. Неудивительно, что милиция находила ножи почти у каждого задержанного.

Это оружие изымали и кидали в общую коробку, без всякой описи и учета. Как считает следствие, из этой коробки милиционер Попков брал приглянувшиеся ему ножи и использовал их для убийств. Причин было две: во-первых, не жалко выкинуть, а во-вторых, такие ножи было практически невозможно связать с Попковым.

В целом служба в милиции заметно облегчала преступную жизнь Попкова. И хотя на места своих убийств он как милиционер выезжал редко, служба позволяла ему всегда быть в курсе расследований.

Маньяк — слово с отрицательным значением, а я убивал только грязных женщин. Я убивал тех женщин, которые вели паразитический образ жизни, были падшими, пренебрегали семейными ценностями, бросали своих детей, изменяли своим мужьям, проводили время с первыми встречными и вступали в беспорядочные половые связи

Из чистосердечного признания Михаила Попкова

В 2014 году, спустя два года после задержания Попкова, следственную группу по его делу возглавил Евгений Карчевский — ученик следователя Костарева. По словам Карчевского, из 21 преступления, которые изначально приписывались ангарскому маньяку, 11 действительно были совершены им, что говорит о высокой точности работы группы уже на первых этапах.

Позже удалось доказать еще четыре преступления, которые Попков изначально отрицал. Кроме того, он признался еще в трех убийствах, неизвестных следствию, — по двум из них обвинялись другие люди, и дела даже направили в суд.

К счастью, судебных ошибок удалось избежать: обвиняемых оправдали

Евгений Карчевский

следователь, полковник юстиции

После ареста Попкова следственная группа тщательно проверяла его показания. Это оказалось очень важным: на первых допросах задержанный говорил, что свое первое преступление он совершил в августе 1994 года. Очевидно, таким образом Попков хотел ограничить число своих жертв, но ему это не удалось.

По первому делу ангарский маньяк признался в 19 убийствах и покушениях, жертвами которых стали 22 женщины. Попков до последнего надеялся, что получит 25 лет лишения свободы, хотя прекрасно понимал, что в советские годы его ждал бы расстрел. В итоге суд приговорил серийного убийцу к пожизненному сроку.

Я не знаю, что лучше — расстрел или пожизненный срок.

С одной стороны, я понимаю, что будущего у меня нет, что никто меня по УДО не отпустит. Со мной в колонии сидят люди, у которых срок начался в 1981 году, — они каждое утро об этом выводному [инспектору] сообщают. А с другой стороны, теперь я радуюсь любой мелочи. Да и на воле сейчас несладко

ангарский маньяк Михаил Попков в беседе с «Лентой.ру»

Когда кассационная жалоба на его приговор была отклонена, Попков стал признаваться следователю Карчевскому в новых преступлениях. Следователи завели новое уголовное дело, и осужденный за короткое время рассказал о 61 новом преступлении, включая убийство сотрудника милиции. По словам Попкова, он посадил к себе в машину пассажира, в котором опознал сотрудника уголовного розыска из Ангарска. Попков повез его в сторону дома, но по пути пассажир стал его оскорблять, за что и был убит.

По второму делу следствие шло почти три года, Михаил Попков выслушал свой второй приговор лишь 10 декабря 2018 года. Ангарский маньяк стал первым в России человеком, получившим сразу два пожизненных срока. Осужденного этапировали в колонию в Торбеево (Мордовия), где он занялся пошивом рабочей одежды. Отбыв 11 месяцев, Попков написал новую явку с повинной, в которой признался еще в трех убийствах.

Я вспомнил новые эпизоды, вот и написал. Хотите — считайте, что я таким образом в отпуск из колонии в СИЗО поехал

ангарский маньяк Михаил Попков в беседе с «Лентой.ру»

«Маньяк не может остановиться»

На сегодняшний день ангарский маньяк Попков изобличен в убийстве 89 женщин и одного мужчины.

В беседе с «Лентой.ру» осужденный утверждал, что убивал не всех, кто садился к нему в машину, а руководствовался определенными принципами.

Если женщина вела себя правильно, если она не соглашалась со мной куда-то ехать, то я ее не только домой отвозил, но и до дверей провожал, следил, чтобы с ней ничего не случилось. Правильным женщинам со мной ничего не грозило

ангарский маньяк Михаил Попков в беседе с «Лентой.ру»

По мнению Валерия Костарева, на счету Попкова есть преступления, о которых следствию еще неизвестно. По оперативной информации, в течение 20 лет, с 1992 по 2012 год, маньяк убивал раз в месяц. Причем если на телах первых жертв находили по несколько десятков ранений, то последние умирали от одного удара.

Евгений Карчевский уверен, что «маньяк не может остановиться». Когда Попков ушел со службы и начал перегонять машины из Приморья, он просто перестал убивать в Иркутской области.

Данные следствия позволяют предположить причастность Попкова ко множеству убийств и безвестных исчезновений женщин от Владивостока до Новосибирска, но по каждому эпизоду нужна проверка. У осужденного отличная память, он помнит каждую из своих жертв. Другое дело, что вспоминает Попков избирательно и когда хочет — или когда его вынудят вспомнить

Евгений Карчевский

следователь, полковник юстиции

В том, насколько хороша память ангарского маньяка, автор этой статьи имел возможность убедиться в 2023 году. Осужденный в очередной раз написал явку с повинной, признавшись в убийстве еще двух женщин, и корреспондент «Ленты.ру» с разрешения следователя поехал на проверку его показаний.

Попков рассказывал и показывал, как в 1996 году убил случайную попутчицу, а ее тело выбросил в Ангару. За 26 лет местность поменялась полностью: на месте дороги появились частные дома, а там, где был пляж, сегодня пустырь. Но Попков уверенно вел следователей по тропинке, давая точные комментарии.

Вон там справа был завод, в день преступления из трубы шел густой дым, стоял неприятный запах, а рабочие во дворе что-то разгружали. Я не помню, чем бил ее по голове, чем-то из багажника — либо баллонным ключом, либо домкратом. Первый удар пришелся на правую половину головы (мне не с руки было), а следующие — слева и сверху

ангарский маньяк Михаил Попков — на проверке показаний

Тело этой женщины нашли лишь весной 1998 года: ее личность установили, в отличие от 20 (из 89) других жертв ангарского маньяка. Точная причина ее смерти неизвестна, однако у погибшей зафиксировали несколько переломов черепа. Эксперты установили, что первый удар пришелся справа, а остальные — в левую и верхнюю часть головы.

Сегодня мне иногда снятся убийства: я просыпаюсь в камере и не понимаю, где я — в настоящем или в прошлом

ангарский маньяк Михаил Попков в беседе с «Лентой.ру»

История его поимки и вдохновила авторов сериала «Тень Чикатило». О том, как главным героям удалось выйти на след серийного убийцы и остановить его, узнайте в онлайн-кинотеатре Okko.

Игорь Надеждин, Иркутск — Ангарск — Торбеево — Москва

Оригинал материала: “Lenta.ru”