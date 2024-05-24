Здание Ельцин-центра в Екатеринбурге передали городской психиатрической больнице

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал указ об изъятии у Президентского центра Б. Н. Ельцина главного здания в связи «с многочисленными обращениями граждан по поводу русофобской и антигосударственной деятельности организации».

Согласно документу, у руководства музея есть месяц на выполнение решения городской администрации.

– Мне пишут ветераны, представители научной и технической интеллигенции, которые возмущены наличием в столице Урала этого рассадника либерализма и тотальной русофобии. Прошу выполнить законные требования властей, в противном случае будут применены уже иные меры, – сказал Орлов на пресс-конференции.

На месте бывшего Ельцин-центра планируется открыть новую городскую психиатрическую больницу, которая также будет носить имя первого президента России. По оценкам экспертов, реставрация здания музея потребует не меньше года.

– Мы уже согласовали выделение 300 миллионов рублей на ремонт и закупку оборудования. Надеюсь, что уже летом 2025 года дурдом имени Ельцина примет первых пациентов, – добавил Орлов.

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