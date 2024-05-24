Google представил подводный кабель Umoja, соединяющий Африку и Австралию

Google запустит подводный оптоволоконный кабель Umoja, который будет первым в своем роде, соединяющим Африку и Австралию, пишет портал TechCrunch.

Этот проект, названный Umoja, предполагает установку кабеля через ключевые точки Восточной и Южной Африки, такие как Кения, Конго, Руанда, Уганда, Замбия и Зимбабве, вплоть до Южной Африки, где находится региональный дата-центр Google в Йоханнесбурге.

Google уже завершил наземную часть проекта в сотрудничестве с Liquid Intelligent Technologies. В настоящее время ведутся работы по прокладке подводной части кабеля через Индийский океан до австралийского Перта. Окончание проекта ожидается к 2026 году.

Вице-президент Google Cloud по глобальной сетевой инфраструктуре Брайан Куигли подчеркнул, что этот новый кабель значительно повысит надежность сетевых соединений в регионе, который ранее сталкивался с серьезными сетевыми перебоями.